«Declarar zona tensionada es un torniquete para poder operar el cuerpo»

Fue consejero de vivienda del Gobierno vasco, gerente del mismo campo en el Ayuntamiento de Barcelona y ahora es director gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de suelo industrial y vivienda del Gobierno de Navarra. Javier Burón (Basauri, 1970) ve con «pena» los errores que se han cometido para llegar a la situación actual, pero prefiere llevar la mirada hacia delante, donde ve «un problema bastante bien diagnosticado» y que la «caja de herramientas europea y occidental necesaria para actuar es bien conocida por los especialistas». «Lo que hace falta son medios, respaldo político y años de trabajo», sostiene.

Analizará estos y otros temas en la presentación del libro Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, mañana, a las 19 horas, en la sede viguesa del COAG.

-Empecemos por el diagnóstico. ¿Cuál es la clave del problema? ¿Falta de vivienda pública?

-Es una de las manifestaciones, no la única. No es un problema de falta de vivienda: hay unas 500 por cada 1.000 habitantes. Lo que tenemos es un exceso de las dedicadas al corto plazo, al precio alto y la especulación. No son lo mismo, pero ahora en muchos lugares de España van de la mano. Se identifica como vivienda turística, pero también es alquiler de temporada, de habitaciones, a nómadas digitales, a trabajadores y estudiantes temporales... De lo que no tenemos suficiente stock es de gestión tranquila, a largo plazo, a precios ajustados a salarios y a ingresos de autónomos. Esto es parque público, pero no solo. En otros lugares de Europa juega un papel importante el sector cooperativo, fundaciones o empresas que operan voluntariamente en un sector regulado a cambio de apoyos para acceder a suelo, subvenciones, financiación... Produce vivienda que será siempre asequible. Renuncia a beneficio a cambio de mucha seguridad. Tenemos pocos operadores a largo plazo y accesibilidad permanente y se nos ha ido la mano con el turismo, el rentismo, la especulación...Hay que equilibrar.

-¿Conoce la situación en Galicia?

-Pido disculpas porque diré cosas no muy precisas, pero desde el resto de España hay una mirada un poco bucólica y poco realista sobre una sociedad rural cuando Vigo y A Coruña son dos áreas metropolitanas de las importantes en España. Hay zonas con todos los problemas de entornos urbanos, seguramente, con un poco menos de turismo, aunque un nivel de segunda residencia que no es menor. Y con una deficiencia de actuación por parte de la administración mucho más severa de lo habitual en la zona norte. Algunos de los buenos ejemplos están en Euskadi, Navarra, una parte de Cataluña... Al menos, la autonómica es menos activa que la media. Por lo que escuché a especialistas, tiene un problema de dispersión municipal, con vivienda existente, pero en malas condiciones y, en algunos casos, vacía. Al final todos queremos vivir donde hay puestos de trabajo.

-El Concello acaba de anunciar 11 millones de euros en medidas, entre las que está crear una empresa pública de vivienda. ¿Es la dirección correcta?

-Es una de ellas, aunque en comparación con otras zonas de España llega con 25, 30 o 40 años de retraso. Pero no le vamos a afear a quien rompe esa tendencia y pone medios. Para crear vivienda que no se rija por reglas de mercado, con precios más estables, asequibles y accesibles, que el mercado no produce endógenamente, hace falta intervención pública y fórmulas de encuentro con operadores mercantiles. Quien arranca hoy, está poniendo los cimientos de algo que puede ser interesante mañana. Crearla es mucho mejor que no crearla.

-¿Y hace falta, no? Decía que hay 160 y son insuficientes.

-Hay un número bajo para el nivel de necesidad. Hay estimaciones que van desde la más prudente del Banco de España, que habla de 600.000 viviendas sociales, a estudios que se acercan a 2 millones. Lo importante es empezar.

-¿En cuánto estamos?

-Dimos un pequeño salto del 2,5 al 3,4% del total del parque de vivienda, 580.000 de viviendas de parque público o subvencionadas.

-¿Tiene alguna recomendación para poner en marcha esta empresa pública?

-Que la doten de buenos profesionales, de medios económicos, con un programa de trabajo en un horizonte estratégico claro. Que la acompañen y la protejan desde el punto de vista político o social y la dejen trabajar desde el profesional. Generar esta infraestructura no es sencillo. Es un trabajo técnico complejo y costoso. Hay cuestiones que están fuera del alcance de las ciudades. Va a requerir la actuación de la Xunta y del ministerio y aunque estén todos remando a una, va a llevar tiempo. Hay que tener un debate tranquilo, pero serio sobre qué hacer mientras, porque va a llevar varios lustros. ¿Qué haces con la gente? La ciudad de Vigo, como creo que acaba de hacer A Coruña, puede pedir declarar zona de mercado tensionado y, durante unos años, que los precios no puedan superar el del contrato anterior o del índice de precios oficial. Es una medida extrema, pero eficaz. Pone un torniquete a un miembro que está sangrando para poder operar el cuerpo.

-¿Cuánto podemos esperar que mejoren las cosas la reciente aprobación del plan xeral?

-Para eso tendría que conocer morfológicamente bien Vigo y no tengo una opinión formada seria. La forma automática de pensar es, si hay planeamiento urbanístico y se autoriza la construcción de nuevas viviendas es bueno per se y va a hacer bajar el precio, pero esto no siempre es así. Depende de cómo se hagan las cosas. De 1998 a 2008, en España produjimos 6 millones de viviendas y el urbanismo funcionaba a toda velocidad. La teoría liberal decía que el precio del suelo y la vivienda iban a bajar y lo que ocurrió es que se multiplicó por 4 y por 2,5. El planeamiento urbanístico es necesario. No solo para crear suelo urbanizable, también para la reflexión sobre las necesidades de una ciudad y un área metropolitana, la morfología, los lugares de oportunidad, el balance del nuevo techo residencial... Es súper relevante. Pero esa fe ciega en que si hay planeamiento urbanístico, se construirá vivienda y se y mejorará la situación, es bastante acientífica. No da igual producir vivienda de mercado que vivienda social y permanentemente asequible. Y necesitamos sobre todo de esto. No quiere decir que sea vivienda solo para gente pobre ni solo vivienda pública Son diferentes tipologías para poder ser gestionadas por un conjunto amplio de operadores y que generen vivienda para diferentes públicos a diferentes precios, siempre por debajo del de mercado. Un abanico amplio. Y esa vivienda esa vivienda se puede producir en la expansión de la ciudad o en la ya consolidada, donde se compran y se venden edificios completos. En estos momentos, si la administración no hace nada, en la ciudad existente no hay ninguna obligación legal de producir vivienda protegida y ahí también hay que actuar.

-¿Qué le parecen las medidas del Estado?

He conocido a cuatro ministras. Y esta es la primera ministra que ha entendido verdaderamente la naturaleza del problema y los instrumentos que se utilizan en el resto de Europa y quiere hacer un proceso de convergencia en materia de vivienda de España con las buenas prácticas de la Unión Europea. Que el urbanismo esté orientado a la vivienda asequible; que haya una red pública de producción y de gestión de vivienda a precios no de mercado; que se desarrollen una serie de colaboraciones público-privadas simbióticas y no parasitarias, en las que lo que pone el contribuyente se convierte en en vivienda asequible permanentemente; que además de construir se puede comprar y movilizar vivienda existente; que esto lo tiene que hacer la administración, pero se tiene que buscar aliados; que para eso hace falta disponer de instrumentos como son las subvenciones, el suelo público, la financiación, pero también la generación de un mercado de capital para empresas que sea capital público y privado que puedan trabajar juntos... A mí me parece que por primera vez hay una lectura adecuada de cuál es la naturaleza del problema y cuáles son los instrumentos a aplicar, tanto los infraestructuras como los coyunturales, porque este es el primer ministerio que apoya claramente las zonas de mercado tensionado. Y el problema son todos los años de retraso que llevamo, por un lado, y la dureza y la gravedad del problema, por otro. Necesitamos quemar etapas. Otra cuestión es que una buena parte de las comunidades autónomas están contraprogramando diciendo que solo hay que producir vivienda de mercado y así se soluciona el problema. Son 13 gestionadas por partidos. El ministerio está queriendo poner encima de la mesa herramientas muy interesantes: crear una empresa pública de vivienda estatal, que seguro que ayudará a que las empresas públicas de vivienda sean en toda España más potentes y estén mejor estructuradas; muchos incentivos para generar vivienda permanentemente asequible... Está cambiando bastante el paradigma de las políticas públicas de vivienda en España y yo lo veo con optimismo. El problema es que una persona joven, de 30 años, que está trabajando y no puede hacer su proyecto vital por esto me dirá que yo tengo el punto de vista de una persona de 54 años con su vida bastante bien encarrilada y que no tengo prisa. Que es mentira. Yo también tengo prisa. Por el problema tan serio que hay con la vivienda, hay que combinar políticas públicas más estructurales con otras más a corto plazo.

-¿Qué plantea para la especulación?

-La única ocasión que en los 169 artículos de la Constitución Española aparece la palabra especulación y es para prohibirla es cuando habla de urbanismo. El artículo 47 dice que las administraciones públicas regularán el uso del suelo e impedirán la especulación. Entonces, esto ya no es una cuestión ideológica de si a uno le parece bien o mal. A mí me parece mal. A mí me parece bien utilizar activos físicos para hacer negocios y que en los negocios obtengas beneficios y que sobre los beneficios pagues impuestos. A mí eso me parece bien. Ningún problema. Pero que obtenga tengas beneficios excesivos y pagues pocos impuestos y que tengas una serie de ventajas competitivas en relación a otros sectores económicos y además le causes externalidades a la sociedad, eso me parece mal. Aunque me pareciese bien, dice la Constitución que no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar dos palancas, fundamentalmente, el derecho mercantil -hay cosas a las a las entidades mercantiles privadas se les puede permitir o no en derecho y podemos decidir que hay ciertos comportamientos inmobiliarios que son contrarios al interés general- y, sin llegar a eso, podemos utilizar la fiscalidad. Tenemos los incentivos muy mal diseñados. Hay muchos incentivos tanto para las personas como a las empresas, por simplemente alquilar, aunque alquilen muy caro y a corto plazo. Y los incentivos se tendrían que poner al servicio de que la gente alquile a largo plazo y a precios que estén relacionados con los salarios y con los ingresos de los autónomos. Y por ahí tenemos un camino inmenso que recorrer, tanto en el impuesto de la renta como en el impuesto de sociedades. Tanto si nos estamos dirigiendo a particulares como a empresas. Ya se está empezando a ver algunas cosas en algunas comunidades autónomas. Podemos utilizar todas las figuras tributarias para favorecer el uso a largo plazo y con rentabilidades moderadas, pero seguras de los bienes inmuebles y dificultar el uso a muy corto plazo de esos bienes inmuebles de forma especulativa. Y ahí como hay figuras tributarias locales, autonómicas y, sobre todo, estatales, es una tarea de todos.

-¿Qué hacemos con las viviendas turísticas?

- Esto es relativamente sencillo. Y en bastantes comunidades autónomas de España ya se ha encarrilado. Tienes que decir qué capacidad de acogida tienes. Punto número uno. Y lo segundo que tienes que decir es cuánto de tu economía quieres poner en el turismo. Y después cómo quieres equilibrar el balance entre hoteles y viviendas de uso turístico. En general en casi toda España, creo que hay que ser bastante restrictivo, porque se nos ha ido la mano. Hay que hacer una reflexión de qué parte del stock de vivienda quiero permitir que se dedique a turistas y no a vivir. Sabiendo que cuanto más dediques a turistas, menos dedicas a vivir y más complicado se lo estás poniendo a los trabajadores y a las trabajadoras.