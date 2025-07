«La colaboración científica abierta es clave para el avance de conocimiento»

La investigadora de la Western University en London (Ontario, Canadá), Silvia Penuela, es una de las referentes internacionales en el estudio de las anexinas, unas proteínas con implicaciones clave en el cáncer y la artrosis. Ha visitado recientemente el Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) en Vigo, invitada por la doctora María Mayán, con quien comparte líneas de investigación y colaboración científica.

¿Cómo surgió su visita al CINBIO?

Estoy feliz de estar aquí. Ha sido una semana espectacular en Vigo, mi primera vez en esta ciudad. Vine invitada por la doctora María Mayán, aprovechando mi año sabático en Canadá. Nos conocimos hace tiempo porque ella trabaja con conexinas y yo con panexinas, que son proteínas parecidas: forman canales en la membrana celular y son fundamentales para la comunicación entre células. Ambas hemos enfocado nuestras investigaciones en cáncer y artrosis, así que ha sido natural colaborar.

¿Qué presentó en el seminario que ofreció en el centro?

Mostré parte del trabajo que desarrollamos en mi laboratorio sobre el papel de los canales de panexina en distintos tipos de cáncer: principalmente melanoma, carcinoma escamoso de piel y glioblastoma, un tumor cerebral muy agresivo. Hemos visto que estas proteínas están sobreexpresadas en los tumores y pueden actuar como biomarcadores, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos.

¿Se podrían utilizar para detectar el cáncer de forma precoz?

Sí. Estas proteínas y genes se expresan normalmente en etapas muy tempranas del desarrollo, pero en la piel adulta apenas se detectan. Sin embargo, en los tumores reaparecen con fuerza. Podemos identificarlas con anticuerpos, por ejemplo, en muestras de pacientes, lo que nos permite usarlas como marcadores biológicos del cáncer.

¿En qué punto se encuentra la investigación?

Ya hemos recorrido buena parte del camino desde la investigación básica hasta la fase preclínica. Trabajamos con modelos de ratón y también con organoides derivados de células tumorales de pacientes. Ya hemos identificado fármacos capaces de bloquear estos canales de membrana, lo que reduce el crecimiento tumoral y la metástasis. El siguiente paso es avanzar hacia los ensayos clínicos.

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a Canadá?

Soy colombiana, de Bogotá. Estudié Biología en la Universidad de los Andes y luego hice el doctorado y un primer postdoctorado en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Después me trasladé a Canadá con mi esposo e hijos, y desde entonces vivo y trabajo en Ontario, cerca de Toronto.

¿Cómo está afectando la situación política en EE UU a la ciencia en Canadá?

Lo que ocurre en Estados Unidos impacta a toda la comunidad científica global. Por suerte, en Canadá todavía contamos con el respaldo del Gobierno y también con fondos privados que nos permiten continuar nuestras investigaciones. Sin embargo, colaboraciones muy importantes con instituciones estadounidenses se han frenado. En mi caso, teníamos un proyecto conjunto con financiación del NIH que ya no podemos seguir adelante. Ya no es posible aplicar a proyectos conjuntos pues los fondos del NIH no pueden salir del país.

¿Esto afecta también a la movilidad científica?.

Sí, es más difícil para los investigadores internacionales viajar a EE UU , y se ha restringido mucho la colaboración abierta, que es clave para el avance del conocimiento. Ojalá la situación se estabilice pronto.

¿Colabora con instituciones científicas en España?

Sí, aunque no tenemos vínculos financieros directos, sí colaboramos científicamente con el laboratorio de la investigadora gallega María Mayán. Ya hemos publicado juntos y seguimos trabajando en nuevas investigaciones conjuntas.

¿Qué impresión se lleva de Galicia y del CINBIO?

Conocía A Coruña de una conferencia internacional organizada hace unos años, pero nunca había estado en Vigo. He de decir que la ciudad me ha encantado. He tenido tiempo de pasear por Baiona y de viajar hasta Santiago. Es un lugar muy especial. Y el CINBIO me ha impresionado mucho: las instalaciones y el nivel de investigación que tienen aquí son realmente envidiables. Que sea público me parece un logro extraordinario.