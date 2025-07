«Esto no va de repetir elecciones, sino de mejorar la vida de la gente»

Vigo tendrá todavía más protagonismo en la cúpula del PSOE. Enma López Araújo (Vigo, 1986), inspectora de Seguros del Estado, concejala en Madrid y secretaria de Política Económica y Transformación Digital de los socialistas, ha sido ascendida a portavoz adjunta del partido tras el Comité Federal celebrado ayer. Aprovecha una pausa en una mañana de máximo ajetreo para atender a FARO y abordar el rumbo de la formación.

¿Por qué considera que el partido confía en usted para un nuevo ascenso?

Se lo agradezco muy mucho. Seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora, que es trabajar, prestar mi voz para dar voz al trabajo honrado de muchos socialistas. Creo firmemente en el Gobierno de Pedro Sánchez y en cómo mejora la vida de todos los españoles y de todas las españolas.

¿Qué lecciones ha aprendido en su trayectoria política?

Muchas. Que no hay que dar nada por hecho, que hay que trabajar cada día, que hay que estar siempre alerta... Es duro porque habrá quien lo ponga difícil, pero vale la pena y no hay que rendirse nunca.

¿Se ve en la política viguesa en un futuro?

Nunca puedo decir nunca, pero creo que mi futuro está en Madrid.

¿Ve al Gobierno preparado para aguantar lo que queda de legislatura tras las acusaciones de corrupción y acoso sexual en el Partido Socialista?

Acabo de ver al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] en el Comité Federal fuerte y muy convencido. Por mucho que haya determinados obstáculos, nuestro objetivo es mucho más importante, que es mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho con la subida del salario mínimo, con la subida de las pensiones, con la creación del ingreso mínimo vital... Esos retos son los que de verdad la ciudadanía necesita y es el Partido Socialista el que está a su lado para conseguirlo.

¿Cómo encajan los miembros del PSOE, especialmente, las mujeres, que compañeros del partido hayan hablado sobre consumo de prostitución?

Con mucha vergüenza y mucho asco, pero también con una respuesta muy firme, que va a ser una ley abolicionista que vamos a volver a presentar en el Congreso de los Diputados. No es novedoso el compromiso de los socialistas y de las socialistas con el abolicionismo de la prostitución. Me gustaría saber y me pregunto, ahora que el Partido Popular parece que está tan escandalizado con estos casos de consumo de prostitución que a nosotros también nos escandalizan, qué va a hacer. Si, además de escandalizarse con el uso de prostitución en el PSOE, también la va a prohibir.

¿Qué prioridades cree que debe reforzar el PSOE para reconectar con la ciudadanía que se siente decepcionada o traicionada?

Compromiso con la limpieza democrática con medidas como las que se han anunciado en el Comité Federal, que creo que avanzan en una muy buena dirección, y, por supuesto, con políticas materiales que mejoren la vida de las personas. La subida del salario mínimo, la subida de las pensiones... Son medidas que apuntan a mejorar la vida de los españoles y de las españolas y de los vigueses y las viguesas. Tenemos un reto encima de la mesa que es fundamental, que es conseguir que los españoles podamos acceder a una vivienda digna. Aunque fuera solo por eso, valdría la pena, pero es que hay muchísimas más cosas.

La ultraderecha avanza en las encuestas. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda?

Es un fenómeno que está sucediendo a escala mundial y supongo que España no puede aislarse de una ola ultra que viene, que está muy organizada y muy bien financiada y que tiene unos discursos basados en mentiras, en bulos y en desinformación. Son discursos que igual calan muy bien porque entran en el estómago, pero que no son reales y que, además, contienen recetas muy sencillas para problemas muy complejos. La realidad es que, cuando la ultraderecha gobierna, recorta derechos. Ha pasado en Murcia o Valencia.

¿Por qué defiende que no se deben convocar elecciones hasta que se agote la legislatura?

Los españoles ya han hablado en las urnas. Y el Partido Popular y la ultraderecha llevan pidiendo elecciones desde el día que se conocieron los resultados y no les gustaron esos resultados. Hay que respetar la decisión democrática de los españoles y de las españolas, que fue muy clara. Esto no va de repetir las elecciones hasta que salga lo que le gusta a la derecha, sino de respetar la decisión de los españoles y de seguir aprobando normas, que es para lo que nos han elegido, para mejorar su vida.

¿Se podría reeditar un Gobierno de composición similar teniendo en cuenta el tono crítico mostrado por Sumar?

El Gobierno está en vigor, sigue funcionando. Cada martes, en el Consejo de Ministros, sigue aprobando medidas muy positivas para los españoles y las españolas. No hace falta hacer política ficción.

Le pregunto por Galicia. ¿Puede remontar el PSdeG?

No tengo ninguna duda de que lo conseguirá.

¿Qué receta aplicaría?

Seguir trabajando, que es lo que está haciendo. Lejos de la nada del proyecto agotado del Partido Popular y de un BNG que no ofrece soluciones reales, la única alternativa de progreso efectivo para Galicia pasa por el PSdeG.