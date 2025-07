La concesionaria del Cunqueiro ganó casi 23 millones en sus diez años

La sociedad que gestiona los servicios no clínicos del nuevo hospital —y parte de los del Meixoeiro—, ingresó el año pasado 3.197.259 millones por explotaciones comerciales. La principal de ellas es el aparcamiento de usuarios que supuso un 58% de estos ingresos. Supone 5.000 euros al día. Las ganacias del aparcamiento del público crecieron en más de 150.000 euros —un 8% más—. Se debe a una mayor ocupacion, ya que las tarifas no han subido en 10 años.Las cuentas anuales fijan los ingresos por la cafetería en 375.034 euros; los de las máquinas vending en 365.049; y los servicios multimedia, 98.248.En cuanto a los servicios no clínicos que presta para la Administración, los ingresos ascienden a 32,9 millones de euros. Más de una cuarta parte corresponde a la limpieza —10 millones—. Los menús de pacientes rondan los 6 millones de euros y la gestión energética, los 5.