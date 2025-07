Sindicatos denuncian el «insoportable» calor en la Comisaría

El sindicato policial Jupol denuncia la mala climatización existente en la Comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la calle López Mora, lo que provoca situaciones de «insoportable calor» que han llegado a calificar de «infierno».

El colectivo recuerda que según la ley de seguridad en el trabajo, «en lugares cerrados como oficinas o puntos de atención al público, la temperatura de estar comprendida entre 17º C y 27º C; mientras que para quienes realicen actividades físicas o trabajos de esfuerzo moderado la temperatura de los locales estará comprendida entre 14º C y 25º C». Ayer se llegaron a registrar más de 31 grados en el interior de la Comisaría.

El sindicato Jupol advierte que los problemas y averías en el sistema de climatización se vienen denunciando desde el mes de junio y no puede retrasarse más la reparación del mismo.