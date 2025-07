El Concello cita a la Xunta el día 16 para tratar los túneles

Ya hay fecha para abordar en una reunión entre Xunta y Concello las obras de los túneles de Beiramar y Porta do Sol-Elduayen. El Ayuntamiento convocó al gobierno gallego a un encuentro de la comisión de infraestructuras —creada por ambas entidades hace un año— el próximo miércoles 16 de julio a las 11.00 horas en la sede de la Praza do Rei por ser «a data máis próxima dispoñible na axenda do alcalde», Abel Caballero.

«Aos oportunos efectos, para que o encontro poida desenvolverse de xeito frutífero, trasladarémoslle ao goberno autonómico proximamente a orde do día cos temas a tratar entre ámbalas institucións», indicó el Concello en un comunicado sin concretar las cuestiones que se incluirán.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, remitió una carta la semana pasada al Concello para proponer esta reunión de la comisión, ofreciendo los días 8 y 10 de julio.