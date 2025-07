Coia arranca sus fiestas más inciertas

Tras un periodo de dudas e incertidumbre, la celebración por fin arrancó. Las tradicionales fiestas de Coia dieron ayer su pistoletazo de salida con un pregón a cargo de las viguesas Fillas de Cassandra y con ellas arrancó una de las citas más populares de la ciudad.

Vecinos recorren el espacio de las fiestas.

Tras su pregón comenzó a sonar la música que animaría toda la noche con la verbena a cargo del grupo Nostalgia y el Festival Ida de Coia, en donde actuaron dj’s como Michenlo o Groove Amigos. También se abrieron los puestos de comida y algunos de juegos.

Una de las exhibiciones.

Este año las fiestas se celebran de forma atípica, ya que no se cuenta con la presencia de ninguna de las atracciones al no disponer de los permisos necesarios. «Había una atracción que sí que consiguió licencia, pero se solidarizó con el resto y no trabaja», declaraba Manuel Carrera, presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia.

En el lugar donde se pondrían las atracciones se instalará una de las agrupaciones musicales invitadas. «La zona queda vacía, excepto una explanada de tierra que será ocupada por una de las orquestas. Es el acuerdo al que llegamos con el Concello para el Plan de Autoprotección y el resto no se cubre», destaca. Las fiestas continúan hoy con las actuaciones de las orquestas Fania Blanco Show y Tango. El lunes actuarán Gran Parada y Cinema y el plato fuerte llegará el martes con Panorama.