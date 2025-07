El centro de salud de Rosalía de Castro deriva urgencias de niños al hospital Álvaro Cunqueiro

Es jueves por la noche y el hijo de María tiene un fuerte dolor de oídos. Esperan al día siguiente para acudir a su centro de salud, Rosalía de Castro. Tiene que ser una cita de urgencia porque su pediatra lleva meses ausente y solo le figura su consulta cubierta y con citas libres el 14 de julio. Lo plantea en el mostrador y le comunican que los doctores presentes solo ven urgencias de su cupo. Los envían al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo explican que dos de los cuatro pediatras del centro de salud de Rosalía de Castro «están ausentes actualmente» y asegura que sus agendas son «atendidas por médicos sustitutos y prolongaciones de jornadas». A través de la aplicación e-Saúde, María solo ve un día con algún hueco de tarde, el 14 de julio.

El Sergas justifica que «de forma excepcional y cuando la situación así lo requiere, se deriva la actividad de urgencias pediátricas al Hospital Público Álvaro Cunqueiro». «Por lo tanto, la atención pediátrica está totalmente garantizada a través de los recursos asistenciales del Servizo Galego de Saúde”, concluye la Dirección del Área Sanitaria de Vigo.

La visión de esta familia es distinta. «No seu centro de saúde no ten pediatra para consultas nin para urxencias, tivemos que ir ao Cunqueiro», lamenta la madre, que defiende que debería verlo un médico de su centro de Atención Primaria, aunque sea «xeneralista». «Todo menos non atendelo», opina. Reprocha que luego desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se pida a la población que haga un uso racional de los recursos y acuda primero a su centro de salud. «Que temos que facer? Chamar primeiro ao centro de saúde para saber se hoxe atenden urxencias?», pregunta. Que cojan el teléfono no es siempre tarea fácil.

Se pregunta qué van a hacer si tienen que consultar algo menor, ya que solo tienen un día con citas disponibles en agenda: «Que pasa se lle aparece un sarabullo e non se vai? Imos con iso ao Álvaro Cunqueiro?».

Sindicatos

Desde CIG-Saúde reprochan que es una situación que se produce más de lo deseable, ante el déficit de profesionales de Pediatría para cubrir las vacantes en Primaria y la consecuente sobrecarga. Sostienen que los pocos especialistas disponibles optan por reforzar en hospital ante las condiciones en centros de salud.