El anime japonés reconquista el Ifevi

Por tercer año consecutivo, el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) se transforma durante el fin de semana en un pedacito de Japón gracias a la Kokoro Japan Expo, la feria que reúne a miles de personas apasionadas por el manga, el anime, los videojuegos, la música y el 'cosplay'. Como novedad de esta edición, se puede disfrutar de una exposición de vehículos japoneses a la entrada del recinto. Este año, el evento ha superado las expectativas con una afluencia masiva de visitantes de todas las edades, muchos de ellos ataviados con elaborados disfraces que rinden homenaje a sus personajes favoritos del universo nipón.

La cita, que llega mañana a su fin, ofrece un domingo repleto de actividades para todos los públicos: talleres de dibujo manga, torneos de videojuegos, conciertos, concursos de cosplay, exhibiciones de artes marciales, estands de merchandising y hasta un Kahoot temático sobre Dragon Ball, programado para mañana por la tarde. También está prevista la proyección del primer episodio de Aldea de los Herreros.

Entre los pasillos del Ifevi se cruzan personajes de Naruto, Demon Slayer, One Piece o Studio Ghibli. Muchos se paran para hacerse fotos, intercambiar impresiones o simplemente admirar los disfraces ajenos. El ambiente es festivo, creativo y acogedor.

«Es la segunda vez que vengo a la Kokoro; vine el año pasado y también fui a una expo en A Coruña. Me encantan todos los talleres y eventos, se ve que es superdivertido», comenta Marta Catalán, llegada desde Vilagarcía y caracterizada como Rio, personaje de Devilman Crybaby. «Cuando vienes por primera vez no sabes cómo va, pero lo ponen todo superbién organizado en la web con los horarios y se pasa genial. Es una oportunidad de mostrar lo que a ti te mola, porque en el colegio no ves mucha gente a la que le guste el anime y el manga, y aquí puedes expresarte y conocer a más gente con tus mismos gustos», añade.

La Kokoro se ha convertido en un punto de encuentro para quienes debutan en este tipo de eventos. Es el caso de Suahil Castro y Yaiza Albán, llegados desde Asturias y Vilaboa: «Es la primera vez que venimos y está bastante chulo. Tiene mucha importancia porque todos queremos disfrutar de lo que nos gusta y está genial tener un lugar donde se concentre todo eso», señalan. Para ellos, el arcade es uno de los espacios más atractivos: «Vamos a disfrutar más esa parte. Debería haber más eventos así, nos aportan muchísima diversión», dicen mientras acomodan sus disfraces de Miku Hatsune y un traje ghillie de camuflaje.

Ambiente de comunidad

También Daniel Rodríguez destaca el ambiente de comunidad que se respira: «Aquí puedes conocer a gente con tus mismos gustos sin sentirte raro. Todo el mundo está a lo suyo, pero a la vez se comparte mucho. Vine solo y ya conocí a bastante gente», comenta mientras revisa el programa. Su objetivo: apuntarse a un taller de dibujo.

Aunque el enfoque principal es el ocio, el evento también tiene un fuerte componente cultural. A lo largo del fin de semana se imparten talleres de caligrafía japonesa, clases de idioma, exposiciones de arte y presentaciones de artistas invitados, en un esfuerzo por difundir también el aspecto más tradicional y educativo del país del sol naciente.

La feria llega mañana a su fin, pero dejará tras de sí el entusiasmo de un público fiel y la sensación compartida de que, por un fin de semana, Vigo se convierte en un pequeño rincón de Japón.