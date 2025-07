Una de cada cuatro viviendas turísticas de Vigo fue registrada tras el anuncio de su coto en el PXOM

El bum de las viviendas de uso turístico (VUT) es, por ahora, imparable. Según los datos recogidos por el registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta de Galicia, ya son 2.406 repartidas por numerosas partes del municipio olívico, desde el centro hasta Canido, O Calvario, Teis, Alcabre o Saiáns. El total es casi un 37% más elevado que el de hace poco más de un año, cuando el Concello de Vigo anunció su futura limitación en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de entrar en vigor una vez aprobado por el pleno de forma definitiva a finales del pasado mes de mayo. En ese momento, eran 1.761, es decir, 645 menos que ahora. Y, a estas, hay que sumar los alojamientos que no están inscritos —ilegalmente—.

La huella de este tipo de alojamientos en la ciudad —varios de los registrados no operan como tal todo el año o por ahora— avanza a la vez que lo hace el éxito turístico de la ciudad, abanderado por las playas y las islas Cíes en los meses de sol y calor y la Navidad en los de frío. El aviso de su restricción en el documento, que no afectará a las propiedades que ya estén dadas de alta, ha acelerado el trasvase a este mercado, con una rentabilidad mayor que el del alquiler tradicional. Tanto ha sido así que, del total de VUT actual, una de cada cuatro se ha incorporado desde que se anunció su próxima limitación en el escrito urbanístico, llamado a dejar en el olvido el Plan Xeral de 1993 y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP).

Mientras no llega la restricción de las viviendas de uso turístico del Plan Xeral de Ordenación Municipal, el precio del alquiler tradicional, afectado por la disminución de la oferta —ya es cinco veces más reducida que la de este tipo de alojamientos vacacionales—, continúa creciendo y parece no tener techo. Según el dato más actualizado del portal inmobiliario Idealista, el coste medio del metro cuadrado en junio fue nuevamente de récord: 10,9 euros, casi un 8% más que cuando se anunció la limitación de las VUT. Ayer, tan solo incluía dos pisos por menos de 500 euros al mes y no llegaban a 70 los que se mostraban por debajo de 700 euros. Acceder a un techo es cada vez más difícil en la ciudad más poblada de Galicia.

Las viviendas de uso turístico sufrieron un golpe a raíz de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. A partir del pasado 3 de abril, las comunidades de propietarios en España deben aprobar expresamente los alquileres vacacionales en sus edificios, un nuevo escenario que responde a la preocupación sobre los efectos negativos de los pisos turísticos, como ruidos y molestias, y busca dar a los vecinos un mayor control sobre las actividades en sus comunidades.

Antes del 3 de abril de 2025, el alquiler turístico estaba permitido salvo que la comunidad lo prohibiera mediante acuerdo en junta. Desde el 3 de abril, está prohibido salvo que la comunidad lo autorice expresamente con el voto favorable de los 3/5 del total de propietarios y cuotas. La carga de la prueba se ha invertido, es decir, ya no hay que prohibir, hay que autorizar.

El nuevo Plan Xeral establece «el uso residencial con carácter de permanencia», de tal forma que las viviendas turísticas «serán consideradas exclusivamente como actividad económica del sector terciario». Esto significa que «se limitan los lugares en los se van a poder ubicar estas viviendas turísticas». En la práctica, supone que «no se van a poder establecer en viviendas colectivas de uso residencial a menos que garanticen entrada independiente».

El Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño vincula directamente el aumento de viviendas de uso turístico con la subida de los precios de los alquileres, por lo que cree fundamental su restricción. Están en el mismo saco 15 entidades vecinales de España —entre ellas, la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec)—, que advierten de la gentrificación como una de las consecuencias.

La Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi) también ha pedido su limitación y lamenta la diferencia de exigencias con sus negocios. Del otro lado, aparece la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga): defiende que las VUT no son el problema de acceso a la vivienda, sino las casas y pisos vacíos, que son casi 13.000, según los cálculos del Concello.