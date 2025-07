Los vigueses priorizan ayudas en materia de vivienda, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una fotografía de Vigo dentro del estudio denominado «Tendencias Municipales y Autonómicas», en el que ha analizado nueve ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Vigo).

Las conclusiones tras un trabajo de campo realizado en marzo (la muestra diseñada era de 800 personas, de las que contestaron 563, con un margen de error del 4,2%) reflejan que la vivienda es la gran preocupación de los vigueses, que también dan a la gestión del gobierno de Abel Caballero la nota más alta de los responsables de los nueve municipios analizados.

Así, más de un 86% de los encuestados señalan que la situación de Vigo es buena o muy buena, calificándola de mala o muy mala apenas el 5,5%. Alcanzado casi el ecuador del mandato cuando se realizaron las preguntas, se pedía una valoración sobre si la ciudad había mejorado en estos dos años, entendiendo un 7% que está mucho mejor, un 40,9% mejor y un 33,8% igual que antes de las pasadas elecciones locales.Solo un 17,6% entiende que ha habido un retroceso desde 2023.

Los vigueses ponen deberes al Concello estableciendo como principal prioridad facilitar el acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler. Así, establecer algún tipo de ayuda es señalado por el 19,3% de los encuestados como la iniciativa más necesaria que debe poner en marcha el gobierno municipal de Caballero.

En el segundo escalón, siendo prioritario para un 13,5% de los vigueses, está la mejora de las infraestructuras, mientras que también preocupan cuestiones como la potenciación del transporte urbano e interurbano (máxima prioridad para un 8,5% o reforzar servicios públicos (7,7%). Entre un 3,8 y un 2% están aspectos como la gestión cultural, deportiva o de ocio, los servicios sociales o el mantenimiento y la limpieza.

El estudio del CIS también ofrece algunas pinceladas sobre la conciencia de clase y las confesiones religiosas de los vecinos. En relación al primer aspecto, apenas un 3,1% de los vigueses se consideran de clase alta o media alta, mientras que el 39,5% (porcentaje más elevado) dice verse de clase media. Un 17,4% se considera de clase media baja, un 21% baja y un 13,4% de clase trabajadora.

Por otro lado, casi la mitad de la población (un 49%) se considera católica, aunque solo el 17,8% practicante. Representan la misma proporción (un 17%) los ateos, agnósticos y no creyentes. Apenas un 0,6% es de otra religión.

Caballero arrasaría y el BNG superaría al PP

Además de cuestiones sociales y preocupaciones de los vigueses, el estudio del CIS también recoge varias conclusiones políticas, con buenas perspectivas una vez más para Abel Caballero, que arrasaría una vez más de celebrarse elecciones municipales.En clave de candidatos, el CIS refleja que más del 62% de los vigueses quiere al actual regidor al frente del consistorio, por el 2,5% que optaría por Xabier Pérez Iglesias (BNG) y el 1,7% que lo haría por Luisa Sánchez (PP). Un alcalde nacionalista (sin que tenga que ser Iglesias el cabeza de cartel) sería la alternativa favorita para el 4,3% de los vigueses.Sobre el partido favorito en una hipotética cita con las urnas, el PSOE no tendría rival, al ser el elegido para ser votado por el 49,5% de los encuestados. Según el CIS, el BNG estaría en condiciones de superar al PP, ya que un 14,9% votaría a los nacionalistas, por un 10,7% que lo harían a los populares. Pacma sería la cuarta opción favorita, pero en número residuales como el resto de formaciones. Un 25% no sabe o no contesta.En el espectro político, Vigo se inclina claramente a la izquierda, sintiéndose en estas posiciones más de la mitad de los vecinos.