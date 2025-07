Transportes ve la torre virtual del aeropuerto de Vigo como «un modelo de éxito»

Con paso lento pero decidido. El Ministerio de Transportes avala la puesta en marcha de la torre virtual del aeropuerto de Vigo, la primera de su tipo en España, al considerarla «un modelo de éxito» pese a las interrupciones en sus primeros días en acción. «Por ahora el funcionamiento de esta fase de transición está siendo bueno, creemos que está siendo un éxito y lo que hay que dejarle es que termine esta fase de de arranque», explicó Benito Núñez Quintanilla este miércoles durante su visita a la ciudad.

El Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo calificó de «magnífica inversión y apuesta por la modernización» el centro de control de 7 millones en Peinador estrenado el 17 de junio por un vuelo de Iberia con destino a Madrid. Ante los paros sufridos en las primeras jornadas por problemas en el sistema, Quintanilla recordó que estos estrenos «se hacen en una transición suave, ordenada, con franjas y de acuerdo con los criterios de seguridad que exigen que los controladores se familiaricen con ellas», por lo que resta importancia a las quejas mostradas por los profesionales.

«Esto no es una transición digital, por así decirlo, que pase de un de un funcionamiento a otro, porque necesita cierta capacitación» insistía el responsable estatal, quien reivindicó que «dota al aeropuerto de Vigo de capacidades que están en algunos de los aeropuertos más avanzados tecnológicamente del mundo». A su vez, insistía en «darle más tiempo» a una transición que está siendo «ordenada, tranquila y exitosa», dijo.

Peticiones de los empresarios

El responsable de transportes por mar y aire intervino en el Círculo de Empresarios bajo el lema «Una estrategia de futuro para el sector marítimo». En esta presentación estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el delegado de Zona Franca, David Regades, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, la directora del aeropuerto, Ana Molés, así como representantes empresariales y sociales.

La presidenta del Círculo, María Borrás, agradeció su presencia para hablar de un sector que «forma parte del ADN» de Galicia y para el que considera necesarias «visión a largo plazo e ideas». El coordinador del Foro de la Logística y el Transporte de la entidad, Pablo González, trasladó al nº3 de Óscar Puente varias peticiones: avanzar en el «reconocimiento real y efectivo como puerto nodal», al ser una aspiración «estratégica», la urgencia de mejorar las conexiones ferroviarias para ser sostenibles y competitivos, una mayor aportación de fondos para el apartadero de la Plisan —tal y como demanda el Puerto— y consolidad la conectividad de carga y pasajeros de Peinador.

Carlos Botana, Manuel Rodríguez, Ana Molés, Carmela Silva, Abel Caballero, Benito Suárez, María Borrás, David Regades, Judit Fontenla y Pablo González antes del almuerzo en el Círculo de Empresarios / Adrián Irago

Descarga de responsabilidad

En ese sentido Núñez Quintanilla rehusó comprometerse a cambiar los requisitos que permitirían incluir al olívico en la red básica a nivel europeo. «No depende de una decisión que deba adoptar el Gobierno de España, son criterios estadísticos de Eurostat», apuntó sin cerrar la puerta a otras ayudas. Así se mostró dispuesto a «colaborar», aunque el requisito es que las cifras de actividad del Puerto lleguen a ese umbral o un cambio en ellas.

«Con independencia de que Vigo vea cumplida su aspiración legítima, que no lo esté a día de hoy no significa que se le vaya a privar o que no pueda aspirar a la financiación que le permita su desarrollo» insistió. Una de estas sería su inclusión en la red TEN-T como parte del Corredor Atlántico, aunque no quiso dar detalles.