Una fórmula para garantizar la equidad en el acceso a la universidad

Aunque las comunidades han dado pasos hacia la armonización de las pruebas, la presencia de alumnos de otras comunidades en carreras con elevada demanda como Medicina o Enfermería genera polémica cada año porque puede restar oportunidades a los que residen en ese distrito universitario. También cuando las convocatorias de diferentes años implican diferencias en las notas, por ejemplo, entre quienes hicieron el modelo pandemia, con una «altísima optatividad», y los del estrenado este año, más exigente al apostar por el carácter competencial.

«Decidimos buscar un xeito de resolver un problema que existe porque os datos non son homoxéneos e non pode ser que uns teñan ventaxa sobre outros. Por exemplo, os do alumnado do 2024 comparado cos deste ano porque as probas foron doutra forma. E, aínda tendo o mesmo formato, os exames son distintos. E logo está a outra variable, a espacial, porque hai 17 distritos universitarios en España e aí novamente atopamos que os datos son heteroxéneos», apunta el catedrático y delegado de la UVigo en la CIUG, Iván Area.

Alumnos de la PAU extraordinaria, repasando apuntes entre exámenes. / Alba Villar

Junto con Manuel Calaza, jefe del Servizo de Avaliación del Sistema Educativo de la Consellería, han elaborado una propuesta que mejora una versión anterior también de ambos y que fue presentada durante unas jornadas de la CRUE en Granada en 2023 sobre el acceso y admisión a las universidades públicas españolas.

«Hai outras, como ordenar por percentiles, pero nós presentamos unha solución baseada na estandarización de cualificacións», añade sobre un estudio que acaba de aparecer publicado en Eduga (Revista Galega de Ensino).

En el artículo, los dos matemáticos recuerdan que, desde su origen en 1974, la selectividad ha sido objeto de sucesivas críticas y reformulaciones hasta su versión actual. Y «un gran número» de las quejas generadas derivan de problemas en la admisión de estudiantes por razones académicas, fundamentalmente por diferencias en el nivel de exigencia en los diferente distritos, o por la proximidad a su lugar de residencia.

Hay que recordar al respecto que en titulaciones tan demandadas como Medicina, con muchas matriculaciones y desmatriculaciones, resulta «prácticamente imposible» saber si un alumno con una determinada nota podrá acceder a la facultad más próxima a su municipio de origen hasta que el proceso no está muy avanzado.

«O alumnado quéixase cando o exame é máis difícil ou ten algunha errata, pero non cando é fácil. E iso é tan inxusto como cando hai algún problema ou resulta máis complexo. Porque ao final repercute sobre os 17 distritos e anos posteriores», apunta Area.

Los autores destacan el trabajo «intenso» desarrollado en los últimos cuatro años para coordinar y armonizar las pruebas en las diferentes comunidades. Pero recuerdan que los cambios introducidos por la LOMLOE implican diferencias «xa non entre distritos, senón no propio distrito ao termos que comparar alumnado que fixo exames co modelo pandemia, que permitía non estudar bloques enteiros das materias, co que o fixo co modelo actual».

Dado que en el actual contexto una única prueba idéntica en todas las comunidades parece descartada –implicaría un currículo y exigencia comunes durante el Bachillerato– y que la estandarización parcial del examen de acceso da lugar a diferencias en cada territorio, los autores defienden un «mecanismo corrector» que garantice «a equidade, a igualdade de oportunidades e unha xusta concorrencia competitiva» cuando las personas solicitan acceso en universidades de otro distrito o en años diferentes.

Entre las principales ventajas de su propuesta, los autores destacan que supone modificaciones «mínimas» sobre las cualificaciones, ya que solo se alteran las de aquellas personas que se encuentren en esta situación –año o distrito distinto–. Y además corrige la heterogeneidad derivada de las 17 pruebas sin necesidad de conocer su origen y, por lo tanto, «sen cuestionar a intencionalidade» de su existencia.

"Os decimais no acceso a algúns graos son extremadamente importantes"

El modelo matemático de Area y Calaza resuelve el problema de cómo ordenar dos aspirantes con una nota casi idéntica que proceden de distritos con distribuciones de cualificaciones diferentes. «No contexto actual, os decimais no acceso a algúns graos son extremadamente importantes», recuerdan.

Subrayan asimismo que este mecanismo es «complementario e independente» de todos los esfuerzos que se están realizando para armonizar la selectividad en los diferentes territorios. Además de minimizar el efecto de la diferencia de dificultad objetiva observada en exámenes de la misma materia en diferentes distritos y el impacto de de situaciones relacionadas con problemas surgidos en cualquiera de las comunidades.

En resumen, destacan que podría asimilarse a «unha proba virtual común nos 17 distritos», porque elimina diferencias que no dependen de la capacidad del alumnado. Y supone «un paso máis» en la armonización iniciada en 2019.