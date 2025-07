Una empresa de limpieza deberá pagar 12.000 euros a un vecino de Vigo que resbaló en una escalera mojada de su edificio

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a una empresa de limpieza y a su compañía aseguradora a indemnizar en algo más de 12.000 euros a un vecino de un inmueble de la ciudad que resbaló y sufrió una caída en una escalera mojada, que no estaba señalizada.

Los hechos se produjeron en septiembre de 2022, cuando este vecino resbaló en las escaleras, que estaban mojadas porque una empleada de la empresa de limpieza acababa de fregarlas. El perjudicado presentó una reclamación por los daños y prejuicios que le produjo la caída, pero el Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo dictó sentencia desestimando su demanda.

Ante esta resolución, el vecino presentó recurso de apelación y ahora la Audiencia Provincial ha estimado en parte sus pretensiones, en una sentencia de mayo pasado.

El Tribunal provincial señala que, si bien la limpieza de un edificio no puede considerarse una actividad peligrosa o de riesgo, lo cierto es que el recurrente sufrió una caída, y no se ha podido determinar que la limpiadora hubiera advertido de que estaba realizando esa labor. «La ausencia de todo indicio que indique la labor que se estaba o se acababa de realizar permite entender que no se puede trasladar a los vecinos que tomen mayores precauciones que las lógicas del deambular por las escaleras del portal donde residen», señala la Audiencia.

Por ello, ha acordado estimar en parte el recurso y condena a la empresa y a su compañía aseguradora a indemnizar solidariamente al perjudicado en 12.192,51 euros más intereses por los daños y perjuicios sufridos (tuvo una luxación acromio-clavicular y debió someterse a rehabilitación).