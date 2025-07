Rescate 'in extremis' y salpicado en sangre de un niño en la playa de A Punta: «Si no lo cojo, acaba en Rande»

Susto mayúsculo el vivido este lunes en la playa de A Punta, en Teis. Un hombre tuvo que lanzarse al mar para rescatar a un niño de unos 10 años que, agarrado a una pelota hinchable, era arrastrado por la marea ría adentro. «Si no lo cojo, acaba en Rande», explica el héroe sobrevenido, Marcial Rial, un usuario recurrente de este arenal.

Los hechos ocurrieron ayer lunes, entre las 14:30 y las 15:00, cuando en la playa había un grupo muy reducido de personas, unas cuatro o cinco. Rial se percató de que una persona se iba a la deriva, hacia la zona del espigón, tras escuchar a una mujer gritar «¡Hugo, Hugo!». Alarmado por la velocidad con la que se alejaba de la costa, enseguida se tiró al mar para tratar de alcanzarlo.

Como esa zona es muy rocosa, mientras nadaba hacia el menor se hizo numerosas heridas —en el torso, piernas, brazos, manos—, de las que no fue consciente hasta que, fuera del agua, la madre del niño le indicó que estaba ensangrentado. Al margen de esas lesiones superficiales, ni él ni el niño sufrieron mayores problemas.

Marcial Rial y algunas de las heridas que sufrió ayer / Cedidas

Para que Rial acabase convertido en el héroe del día confluyeron dos coincidencias, una negativa y otra positiva. De un lado, ayer, último día de junio, no había servicio de socorristas en A Punta al ser lunes. Esa quincena y la primera de septiembre solo están los fines de semana en la mayoría de arenales.

Por otra parte, el bañista no debía de estar ahí a esa hora, a la que suele almorzar. «Pero justo no tenía hambre y, en vez de comer, decidí bajar a la playa», recuerda, todavía impactado por la situación. El hombre incide en lo peligrosas que son las corrientes y se pregunta cómo puede ser que no hubiese socorristas en A Punta.

El susto en A Punta coincide con un final de junio complicado en otros arenales del área de Vigo. Este fin de semana un hombre falleció en aguas de la playa de Lourido, mientras que otro fue rescatado cuando pasaba por problemas en la desembocadura del río Miñor, en A Ramallosa.

Desde este martes y a lo largo de julio y agosto, las 13 playas de Vigo con bandera azul tendrán servicio de socorristas de 12:00 a 20:00, excepto Samil, donde comienza ya a las 11:00.

Una vez empiece septiembre, y hasta el día 15, se retomará el horario de la recién terminada quincena de junio. En Rodas habrá servicio a diario de 13:15 a 19:00, mientras que en Samil, Arganzada, O Vao y Fortiñón estarán de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 12:00 a 20:00 los fines de semana. En el resto de playas, solo los sábados y domingos de 12:00 a 20:00.