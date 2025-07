El pleno reclama las guardias de 24 horas sin unanimidad

Con los votos del PSOE y la abstención de PP y BNG, el pleno de Vigo ha aprobado instar a la Xunta a incorporar las guardias de 24 horas a los juzgados de Instrucción de Vigo. En esa moción, los socialistas no admitieron una enmienda del PP para incluir que se pida al Gobierno central mantener el octavo juzgado de Instrucción, que será convertido en el segundo de Violencia sobre la Mujer.

Caballero intervino de nuevo para reiterar que tiene la «garantía del Gobierno», a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de que un «nuevo» real decreto confirmará en otoño que Vigo seguirá con los actuales ocho juzgados de Instrucción y se creará el de Violencia sobre la Mujer. Por eso, abundó el alcalde, no admitió la enmienda popular al tiempo que insistió en solicitar a la Xunta que implante las guardias de 24 horas que llevan «años solicitando» desde Vigo.

Por otra parte, el gobierno local ha llevado al pleno su propuesta para reclamar a la Xunta la desafectación del edificio anexo al CEIP Virxe do Rocío, en el que actualmente se ubica el Centro de Formación y Recursos para el Profesorado (CFRP). La moción contó con los votos favorables del PSOE, el 'no' del PP y la abstención del BNG. La concejal de Educación, Olga Alonso, defendió que, una vez que ese inmueble no tiene uso docente, debe ser revertido al Ayuntamiento porque la Xunta lo tiene «ocupado» y ha hecho «una apropiación indebida del mismo». La edila del PP, Patricia García, ha calificado la propuesta del gobierno local de «desahucio» y ha recordado que ese CFRP ya estuvo antes en el edificio del Instituto Municipal de Educación, y tuvo que ser trasladado por la decisión del Ayuntamiento de construir allí una escuela infantil .

Centro de asociacionismo

El pleno también tumbó la propuesta del PP para convertir la antigua estación de buses de la Avenida de Madrid en el centro de asociacionismo promovido por la Xunta, con una inversión de 19 millones de euros, suspendido tras revocar la licencia la administración municipal. Así, la concejal y presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha trasladado en el pleno su propuesta para que ese espacio pueda albergar el nuevo centro destinado al tejido asociativo y «salvar» la inversión prevista por la Xunta. La propuesta pedía «un pequeño trámite administrativo» para modificar el uso de zona verde e integración viaria del PXOM aprobado hace un mes. La concejal de Urbanismo, María José Caride, no es posible modificar un uso de zona verde para transformarlo en dotacional. «Es una ocurrencia más del PP», zanjó asegurando que «si la Xunta quiere invertir 19 millones de euros en Vigo, tiene infinitas oportunidades», dijo.