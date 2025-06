El muro de denuncias de Cristina Fallarás recoge un episodio que habría ocurrido en un ascensor del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo

La periodista Cristina Fallarás lleva casi dos años publicando denuncias anónimas de mujeres que han sufrido maltrato, abusos o episodios de acoso sexual. Las víctimas le escriben lo sufrido por mensaje privado, y la escritora hace públicos los mensajes sin mencionar sus nombres.

Previamente, el 26 de abril de 2018, lanzó el hashtag #Cuéntalo, en Twitter (ahora X) y produjo cerca de tres millones de tuits de los cuales más de 50.000 eran testimonios de violaciones, abusos o acoso. El 27 de agosto de 2023, con el hashtag #SeAcabó, y tras la polémica del caso Rubiales, comenzó a compartir en Instagram los testimonios de mujeres víctimas de acoso, violaciones y abusos.

Uno de los momentos álgidos alcanzados por la cuenta de la activista fue cuando desveló la denuncia anónima contra Íñigo Errejón, en octubre de 2024, por agresión sexual y que derivó en dimisión del político de Más Madrid. Esto provocó un aluvión de mensajes que multiplicaron los testimonios de usuarias en esa suerte de tablón de anuncios donde la periodista no ha dejado de republicar esas situaciones por las que han pasado sus remitentes, para seguir con esa labor de lucha contra la violencia machista.

Pero solo dos días después de lo ocurrido con uno de los fundadores de Podemos, Meta cerraba la cuenta de la escritora, que definió de «barbaridad» este hecho: "Es curioso que solo dos días después de lo de Errejón y de que siguiera publicando casos que salpicaban a periodistas, políticos y personas de la cultura se me cierre la cuenta. Es una barbaridad". La red social reabría su cuenta a las pocas horas de cerrarla.

Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

Desde entonces, Fallarás no ha parado de compartir esos episodios que, en algunos casos, afectan a personajes gallegos o tienen lugar en Galicia. FARO se hacía eco, días después de la polémica con Errejón, de los testimonios publicados en el muro de la periodista en los que se nombraba a un concejal del PSOE gallego, a un neurólogo del Hospital Provincial de Pontevedra y a personal de la Televisión de Galicia.

En el ascensor del Cunqueiro

A éstas, se une ahora la última denuncia anónima publicada en la cuenta @cfallaras de Instagram que refiere un episodio ocurrido en Galicia: «Hoy en el ascensor del hospital Cunqueiro en Vigo, íbamos cuatro personas en dicho ascensor, dos bajan en el primera planta, y nos quedamos un señor y yo... y me dice: 'Y ahora quéee... cómo están las cosas, nos quedamos tú y yo en el ascensor, y claro, ya puedes decir que te hago algo''. Yo, de verdad, no podía creérmelo, y el señor, de verdad, mirándome con cara de cerdo. Me largué casi corriendo y anodada. En qué mundo vivimos», relata esta denuncia.

La denuncia publicada por Cristina Fallarás. / @cfallaras

