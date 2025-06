Hasta 37.200 euros al año: estos son los chiringuitos de playa más baratos y caros de Vigo

Los chiringuitos de playa de Vigo cotizan al alza. Este año se retrasó su licitación y por eso no está todavía abierto ninguno. Ahora, el Concello acaba de adjudicarlos de forma provisional. Todavía queda papeleo que podría dilatar su apertura más allá del día 15; pero no sería descartable que pudieran abrir antes. Lo que sí se sabe ya es lo que reportará cada año a las arcas municipales hasta 2028 cada uno de los diez negocios, un ingreso que estará muy por encima de mínimo fijado por el Ayuntamiento.

El Concello sacó a concurso la explotación de 11 chiringuitos de playa. Pero uno de ellos, el de la playa de A Punta (Teis) no abrirá, ya que no se presentó ninguna oferta y el concurso quedó desierto.

El pasado viernes la mesa de contratación aprobó la clasificación de todas las ofertas presentadas. Las empresas situadas en primer lugar tienen ahora diez días hábiles para presentar documentación y proceder a la adjudicación definitiva. Pero este plazo podría llegar a acortarse si todas lo adelantan de forma correcta y no se presenta ninguna alegación. De no ser así, los chiringuitos de playa no podrán abrir hasta la segunda quincena de julio (además de los trámites legales, luego deben todavía montarse).

¿Cuáles son los chiringuitos más caros y baratos de Vigo?

El Concello de Vigo fija una serie de requisitos para poder explotar los chiringuitos de las playas de Vigo. Entre ellos, el pago de un canon anual por la ocupación y explotación del espacio público. Pero lo que han ofrecido las empresas para hacerse con el concurso está muy por encima del mínimo planteado. De hecho, el más económico, para el que se fijaron 544,16 euros anuales será uno de los más rentables para el Concello: su adjudicataria (si nada cambia) pagará le pagará 37.1999 euros. Los chiringuitos pueden abrir cada año en torno a seis meses: del 1 de mayo al 31 de octubre y en Semana Santa.

El chiringuito con el canon mínimo más bajo, pero que ha recibido una oferta de casi 40.000 euros es el ubicado en la playa de Santa Baia de Alcabre. La empresa Tribuna Vigo 2020 S.L. se ha clasificado en primer lugar (100 puntos) tras ofertar un canon anual de casi 37.200 euros. La otra candidata, Administración de Playas S.L. (90,5 puntos) fijó un pago cada año de 33.500,10 euros. Este quiosco de playa será el más caro de Vigo junto a otros tres para los que se presentó la misma cantidad anual.

El chiringuito más barato de Vigo

Infografía que muestra el diseño propuesto para Tombo do Gato. / Concello de Vigo

En el polo opuesto se sitúa el chiringuito del lote 3, ubicado en los jardines de la parte alta de la playa Tombo do Gato (también conocida como de La Fuente). El canon mínimo anual fijado por el Concello es de 4.950 euros. La única oferta recibida, la de Jesús Alberto Sousa Rodríguez (100 puntos y probable adjudicataria), pagará cada año 13.528 euros.

El otro chiringuito de playa ubicado en Tombo do Gato (el más próximo a Samil, junto a la rampa de bajada al arenal), será gestionado probablemente por Administración de Playas SL hasta 2028, ya que su oferta económica, de 31.500 euros al año, supera la de la otra candidata, Tribuna Vigo 2020 SL (26.199 euros).

El chiringuito de Argazada (ubicado en el tramo que se está regenerando en Samil, junto a la pista de patinaje) será gestionado, probablemente, por Tribuna Vigo 2020 SL, clasificada en primer lugar con un canon anual de 37.199 euros. Las otras dos candidatas, Manuel Lago Chapela y Administración de Playas S.L., ofertaron 32.779 y 24.772,10 euros, respectivamente.

Chiringuitos de Samil

Como en años anteriores, en Samil habrá tres chiringuitos. Para dos de ellos, la empresa clasificada en primer lugar, Sunset Vibes SL ha ofertado un pago anual al Concello de Vigo de 37.199 euros (el mínimo fijado en el concurso es de entorno a 12.000).

Infografía que muestra cómo será el quioscoproyectado por el Concello para Samil. / Concello de Vigo

El tercer quiosco de playa de Samil lo gestionará probablemente Jesús Alberto Sousa Rodríguez, que presentó la mayor oferta económica que le ha permitido clasificarse en primer lugar: 31.528,28 euros al año.

Chiringuitos de O Vao

En la otra gran playa de Vigo, O Vao, el Concello ha sacado a concurso dos chiringuitos, ubicados en cada extremo del arenal, fuera de la playa. En ambos casos se ha clasificado en primer lugar la empresa Sunset Vibes, que ha ofertado un pago anual de 37.199 euros y 22.199 euros, respectivamente.

Chiringuito de la ETEA

El chiringuito de la ETEA ha sido este año el más codiciado, ya que es el que más ofertas ha recibido: cuatro. De hecho, si nada cambia, su gestión mudará este año de manos, ya que la empresa clasificada en primer lugar ha sido Administración de Playas SL, que ha ofertado un canon anual de 31.500 euros.