«Para empresas y Puerto no da igual no ser nodal, vamos a ser aún más importantes»

—En mayo ha sido el único puerto gallego que ha crecido. ¿Hay margen de crecimiento para un nuevo récord?

—Este año estamos muy satisfechos con los resultados que estamos teniendo. Enero fue un poco más complicado pero hemos tenido datos al alza y ya tenemos indicios de que seguimos creciendo, por encima del 20% en la terminal de contenedores y coches. Parecía que eran insuperables los datos del año pasado pero aún así seguimos superándonos. La previsión es que haya un crecimiento moderado y que nos va a obligar a tomar medidas valientes para que el puerto no se pare y podamos solucionar los problemas de espacio.

—¿Le afecta al Puerto la situación internacional?

—Sí afecta a niveles puntuales, tenemos una fluctuación, pero al final se acaba compensando. Somos un puerto fuerte. Hemos alcanzado un techo pero ese techo es una base de lo que es el futuro, no ha sido un crecimiento ficticio y está basado en tráficos locales, lo cual nos hace pronosticar muy buenos años en el futuro.

—Se cumple un año de la exclusión de Vigo como puerto nodal. ¿Cómo va el proceso para poder elevarlo de categoría?

—El objetivo es 2027 y no vamos a cesar, vamos a ir en septiembre a Bruselas para conseguirlo porque es muy importante por dos motivos. La fi nanciación, pero sobre todo salir en los mapas. Para las empresas que operan y el propio Puerto, no es lo mismo estar en los mapas de prioritarios que salir como complementario. Vamos a seguir peleándolo, cuáles son las razones y la importancia que tiene porque está creciendo. Si ya éramos muy importantes en el pasado, ahora es más y en el futuro, aún mucho más.

—¿No comparte entonces la postura del Ministerio de que no es relevante?

—No, no la comparto ni la entiendo. Lo que hemos hablado con Puertos del Estado es que tenemos que trabajar juntos para conseguirlo y esas valoraciones no son entendibles.

—¿Cómo será esa apelación a los órganos comunitarios?

—Estamos esperando los resultados del estudio que está haciendo la Universidad de Vigo e iremos de la mano de Antonio Basanta -asesor de DG Mare- y hablaremos con parlamentarios europeos. Invitaremos al Ministerio a que nos acompañe. Es importante dar una sensación de unidad pese a lo que se oye en los medios.

—¿Está afectando a obras estratégicas esta exclusión?

—No lo centraría en lo del puerto nodal. Lo que hemos hablado en el Plan de Empresa es que necesitamos mayor fi nanciación. Estamos haciendo fuertes inversiones, sobre todo con el apartadero de la Plisan y el silo de Bouzas. Los Puertos en los dos próximos años no debemos endeudarnos, por tanto sí que necesitamos una mayor subvención, sobre todo en la parte del apartadero porque hasta que llegue a ser rentable va a necesitar tiempo. Es imprescindible. Lo que le pedimos a Puertos del Estado es que, ya que no somos puerto nodal, que haya un mayor apoyo para que podamos cumplir y no tener que retrasar ninguna actuación.

Carlos Botana, durante la entrevista. / Pablo Hernández Gamarra

—En mayo cayeron los tráfi cos de pescado y Pasaia o A Coruña recortaron distancias. ¿Temen perder el histórico primer puesto en ellos?

—No, no lo pensamos. Tenemos muy estudiado cómo funciona la pesca, estos puertos tienen un inicio del año bastante fuerte debido a las campañas de la anchoa o sardina. Nosotros tenemos estabilidad en todo el año, lo que nos hace pensar que no hay ningún riesgo de perder ese liderazgo. Por eso, tranquilidad.

—Valoraron la opción de traer capturas desde Irlanda. ¿En qué quedó?

—Hemos hablado con Irlanda, ya hay empresas que compran pescado y lo traen de allí y Francia. Vamos a ir en septiembre a Inglaterra y ver las posibilidades de utilizar la autopista del mar que hay con Liverpool para traer tanto pescado desde Inglaterra e Irlanda. Es la última pieza que nos queda, pero vamos trabajando y lo más importante es la unidad con todo el sector.

—Destinarán el relleno de Beiramar a un lavadero de pescado para minoristas. ¿Qué feedback han recibido de esa idea?

—Es una idea que hemos trabajado con la comunidad portuaria y el consejo asesor pesquero, no es una idea que avale el presidente. Estamos recibiendo muy buen feedback por todas las partes, primero de los minoristas que necesitan ese espacio y tendrán un sitio digno. Y luego la parte de recuperación de la ciudad, creo que dignifica esos sectores, igual que estamos haciendo con las rederas.

—¿Cuándo estará listo?

—Están acabando el proyecto y tiene que licitarse. Son obras que pueden llevar un año, año y pico. En obras no me gusta poner fechas.

—¿Y las obras de Peiraos de Solpor? ¿Cuándo podremos sumergirnos como Julio Verne en aguas de la ría?

—Las obras van muy bien y para mí desde el punto de vista emocional es muy importante. Es un proyecto emblemático desde la ingeniería, es la primera vez que se hace una única pieza que va a estar sumergida. Estamos haciéndola en Cardama e irá fl otando, tendremos que ponerlo y cuando bajen las mareas ubicarlo y luego se pondrán las pasarelas. Desde el punto de vista también biológico, también lo marcan con una singularidad. Debería estar visible la estructura para fi nal de año y operativo para la primavera del próximo, pero también hay que dejar tiempo para que las estructuras lo colonicen.

—La Xunta les cita con el Concello para volver a abordar el nuevo túnel de Beiramar. ¿Lo ven prioritario?

—Como Autoridad Portuaria no es un proyecto prioritario, es una complicación. Pero creo que para la ciudad y los vigueses es prioritario porque permite un mayor aprovechamiento y mejora de esa zona. Ya hemos analizado el proyecto y las administraciones tenemos que buscar esa colaboración para que sea una realidad. Por parte del puerto va a haber ese apoyo para no vernos dañados, es una arteria.

—Vigo tiene por fi n PXOM. ¿Cómo avanza su equivalente, el Plan de Usos?

—Hemos recibido las alegaciones a la tramitación ambiental con bastantes comentarios. Un porcentaje muy alto ha sido recogido y ha habido una elaboración, por eso estos meses de retraso. Va a ser un plan muy sólido con una visión muy grande desde el punto de vista ambiental. Estimamos que en julio lo podamos mandar al Ministerio para seguir con la evaluación ambiental y hacer públicos los resultados. Va a haber muchos cambios, vamos a desafectar una gran parte de la lámina de agua de la zona interior de Redondela. Estamos con una integración bastante completa de colectivos medioambientales con cambios que consideraban interesantes para que la documentación fuera más sólida. Desde ese punto de vista estoy muy satisfecho con él y espero tenerlo ya preparado en pocos días. El Puerto de Vigo es el único de España que ha tenido que hacer una tramitación ordinaria medioambiental. Eso retrasa dos años cualquier tramitación que hagamos y van a cambiar la legislación. Va a ser el único puerto que lo vaya a tener que hacer y eso va a hacer que sea el mejor plan de usos que tenga ningún puerto. Yo me quedo con esa parte, que va mucho con la forma que tengo yo de entenderlo. Estoy contento con el resultado, hemos cogido las reclamaciones y en vez de verlas como un peligro las hemos usado.

—¿Qué tipo de alegaciones han admitido?

—Hay determinadas situaciones que no afectan al plan, que tienen que ver con otras planifi caciones. También hay que decir que estamos aprobando la tramitación ambiental, aún hay un segundo debate y no se acaba. Hay posibilidad de introducir algún cambio en esa fase.

—Hay muchos ojos puestos en Jacinto Benavente. ¿Qué futuro le espera a la nave de Fribesa, la única sin uso en suelo portuario?

—Nuestro plan es tener un gran proyecto para esa nave, estamos trabajando con ello y cuando pueda decir algo lo contaré.

—En A Coruña han iniciado un concurso de ideas para el futuro de su fachada marítima. ¿Podría repetirse en Vigo en áreas como la de Adif en Guixar?

—Adif no es zona portuaria, no tenemos infl uencia en esa zona. El caso de Vigo es totalmente distinto. A mí lo que más me gustó de Coruña y yo creo que es un modelo muy interesante es ese modelo de diálogo, de generación de grupos para ver esa integración. Podemos ir hablando, pero nuestras posibilidades son distintas y menores. No iría en temas urbanísticos, sino sociales y de abrir el puerto. Me gustaría que los vigueses pudieran pasear por el Puerto pesquero, que es una zona con unas vistas maravillosas. Ojalá podamos hacer algún tipo de actuación.

—¿Qué destino tendrá la antigua parcela de Vulcano? ¿Tienen previsto enajenar los terrenos?

—Está dentro de una tramitación administrativa de la cual el puerto tiene que guardar estricta confi dencialidad de todo lo que se está llevando y que va llevando sus propios pasos y que no puedo tampoco decir más en ese terreno.

—Hemos visto a Guixar al límite de su capacidad. ¿Hasta qué punto está saturada y qué se puede hacer para evitarlo?

—La saturación a veces está rayando el 120%, parece increíble que siga funcionando con estos niveles. Tenemos una reorganización de espacios, pero que llevan sus tiempos y además incluso esta gran saturación difi culta el tiempo de realización de las obras. Vamos a tener que tomar decisiones valientes como puede ser utilización de espacios, como puede ser llevar contenedores a Rande. Pero Igual que lo estamos utilizando con los coches, a lo mejor es necesario tener contenedores en Rande para que no se pare la cadena de valor y que no afecte a frigorífi cos o Stellantis. Es muy importante garantizar la seguridad de todas las empresas.

Tiraremos de espacios con el mínimo impacto para poder sobrevivir por lo menos hasta final de año, que son estos 6 meses que tenemos que aguantar.

Botana, en las instalaciones del Puerto. / Pablo Hernández Gamarra

—¿Es una solución provisional o permanente?

—Está siendo el pulmón del puerto en determinados momentos. Es una instalación que ya existe y no tiene sentido tenerla en desuso, pero tiene que ser para esos momentos puntuales donde el Puerto la necesita y poder sobrevivir.

—¿Cómo se encuentra el proyecto de la base oceanográfica junto al puente de Rande?

—Es un proyecto emblemático y que nace de la colaboración. Hemos recogido sensibilidades de Redondela y estamos a punto de cerrarlo. Hace falta que haya una gran unidad y va a tener una parte de integración ciudadana para redondearla de paseo. También de conservación histórica, pero será esa gran base que España necesita y que además nos despeja otros espacios. Tengo muchas ganas de enseñarla.

—Al inaugurar el carril bici de Beiramar, Abel Caballero lanzaba el anuncio de extenderlo hasta Cabo Estai. ¿Podrían prolongarlo hacia A Guía y Teis?

—Habría que buscar cómo superar el “nudo” de la Paellera. Pero me parece muy interesante esa propuesta del Ayuntamiento y espero que sea real.

—La Agencia Europea de Pesca acaba de cumplir 20 años y pasó de 15 a más de 100 empleados. ¿Cómo puede acompañarla para seguir creciendo de esa forma?

—Pues nosotros le hemos hecho un ofrecimiento de nuestra mano eh tanto tanto a nivel de espacios como a todos los niveles de tener esa colaboración, creo que tenemos una relación magnífi ca, tanto con la DIGIMari con el nuevo comisario, como con la Agencia Europea de Pesca, hacen un papel importantísimo para el puerto de Vigo y yo espero que pueda crecer y que el puerto pueda estar en ese crecimiento de la Agencia Europea de Pesca. Así se lo he hecho llegar y así lo ha recogido la directora de la agencia europea, o sea que el futuro de ambas instituciones yo creo que va a ser muy positivo.

—Esta semana finalizó el plazo de presentación de ofertas para el segundo silo de Bouzas. ¿Cuándo podrán adjudicar e iniciar las obras?

—Vamos a intentar que sea lo más rápido posible porque creemos que es una obra muy necesaria y así Stellantis nos lo solicita. Creo que Vigo puede y se va a convertir en el gran hub de coches de España, tenemos proyectos para ello. Nos va a suponer una pérdida de espacio provisional y un gran reto desde el punto de vista organizativo.

—Tendrá una capacidad para 4.000 vehículos y en los últimos meses ya no se ven tantas imágenes de colapso. ¿Qué soluciones han aplicado?

—Creo que se ha optimizado la cadena, hemos conseguido más líneas y más rutas regulares. La semana pasada tuvimos días de 8.000 y 10.000 vehículos. Son datos que dudo que hayamos tenido antes. Desde Stellantis saben que los coches que van ya están vendidos y cuanto antes estén en destino es mucho mejor. Eso nos permite reducir costes y que Stelanttis siga siendo lo que es.

—El Comisionado del Corredor Atlántico apoyó la idea de llevar el tren a Bouzas pero no hubo más avances. ¿Ha quedado aparcada?

—Ningún presidente del puerto, y ninguno anterior, puede desdeñar lo necesario que es ese tren, estudiar y buscar una solución. Estamos trabajando en Guixar, la Plisan o la autopista del mar ferroviaria que ya funciona. No podemos ejecutarla pero sí sentarnos y buscar una solución que convenza a todo el mundo. Si la última no era la mejor, ¿por qué no sentarnos y buscarla?. El diálogo nunca genera daño a nadie, no hay que tener miedo a seguir trabajando.