La Xunta cita al Concello dentro de 12 días para desbloquear los nuevos túneles de Elduayen y Beiramar

Con prácticamente todo por hacer y en la misma casilla de salida de hace ahora un año. La Xunta de Galicia envió este viernes una carta al Concello de Vigo en la que pide reactivar los proyectos de los nuevos túneles de Beiramar y Porta do Sol-Elduayen. De esta manera, propone convocar a la Comisión de Infraestruturas bilateral el martes 8 o el jueves 10 de julio. En ambos casos la cita sería a las 16.30 horas en la quinta planta de la Delegación de la Xunta en la ciudad.

El ofrecimiento por vía epistolar llega dos días después de que se cumpla el primer aniversario de la reunión entre Alfonso Rueda y Abel Caballero. Aquel primer encuentro oficial tras sus sendas mayorías electorales pretendía desbloquear más de una docena de iniciativas: el transporte y el área metropolitana, la candidatura de Cíes como Patrimonio de la Humanidad, el Teatro Cine Fraga o la ETEA.

Sin embargo, fueron las grandes obras públicas las tuvieron un compromiso más firme con el «rescate» de la ampliación del túnel de Beiramar. Dos meses después, el regidor aceptaba la propuesta para el que discurrirá bajo el Paseo de Alfonso en la que la Xunta asumiría el 38% del coste.

Sin ninguna reunión en 2025

El escrito a Praza do Rei está firmado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas quien recuerda que este año todavía no se han podido abordar estas cuestiones ya que el Concello no compartió «ni la fecha ni el orden del día» propuesto el 27 de febrero. María Martínez Allegue también recuerda que le dieron una respuesta «desilusionante» y con una «postura agresiva contra la Xunta y a poder llegar a acuerdos», recuerda.

Sin embargo, la responsable autonómica cree que «hace falta mirar hacia adelante» al tratarse de dos proyectos «importantes» en los que la ciudadanía «demanda coordinación y cooperación». Para este encuentro en la segunda semana de julio confirma la asistencia de ella misma junto al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez Iglesias, y el director territorial en Pontevedra, José manuel González González.

Proyecto del túnel de Beiramar de la Xunta / H. Barreiro

El ejemplo del Puerto

Desde la Xunta apuntan a la necesidad de que la fecha sea concertada con antelación para que pueda asistir el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, ya que el soterramiento del tráfico entre O Berbés y Bouzas deberá ser compatible con los usos portuarios.

Allegue finaliza su misiva reivindicando el «enorme esfuerzo en el impulso a la vivienda pública en Navia» con 280 millones de euros o los 30 millones para la red viaria autonómica. A su vez, espera poder «intensificar estas transformaciones con el efecto multiplicador que implica colaborar entre administraciones», dice. En ese sentido recuerda la «alianza» con el Puerto para la senda ciclopeatonal a lo largo de la ciudad.