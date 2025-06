Una marea humana clama en Vigo por los derechos LGTBIQ+

Históricamente Vigo es una de las ciudades con un mayor movimiento del colectivo LGTBIQ+. Y este sábado lo volvió a demostrar. Miles de personas salieron a la calle no solo para celebrar el Orgullo, sino también para reclamar más derechos para las personas homosexuales, trans y no binarias. En el propio manifiesto elaborado entre Avante y Nós Mesmas, las dos principales entidades LGTBIQ+ de la ciudad, advertían hoy precisamente que se está viviendo en la actualidad un retroceso global de derechos «basada en la falsa concepción de libertad de expresión hecha por los grupos reaccionarios, que permite que el odio se incremente contra nosotros».

«Están atacando a nuestras familias, a nuestras infancias y a nuestras identidades», clamaron. El colectivo fue más allá, advirtiendo que su existencia «se convirtió en un tema de debate y cuestionamiento, usado como una mera excusa para distraer a la sociedad de la grave problemática que está atravesando el decrépito sistema neoliberal en el que vivimos, que nos oprime cada vez más y nos convierte en esclavas del individualismo».

Personas y colectivos de Vigo y municipios del entorno se dieron cita a las ocho de esta tarde en A Doblada, desde donde salieron en una de las manifestaciones del Orgullo más multitudinarias que se recuerdan. Una auténtica marea humana bajó por las calles principales de la ciudad hasta llegar a Porta do Sol, donde precisamente se leyó el manifiesto reivindicativo. «El Orgullo no tiene fronteras. Pese a que celebramos 20 años desde que existe el matrimonio igualitario, vemos cómo esta realidad dista de la que existe en muchos lugares del mundo, y no nos podemos quedar calladas cuando muchas compañeras viven en la clandestinidad, son asesinadas, agredidas y se ven en la obligación de huir de su hogar por el mero hecho de existir. Nunca podremos vivir en tranquilidad mientras nuestra existencia esté cuestionada», clamaron. Tras esta marcha reivindicativa, la Porta do Sol se convirtió en un espacio festivo en el que participaron varias DJ. También hubo actuaciones de drag queen.

El Orgullo se celebra el día 28 de junio en homenaje a los disturbios de Stonewall, ocurridos el mismo día de 1969 en Nueva York. La policía había irrumpido en un bar queer (el Stonewall Inn) para hacer una redada y detener a los clientes, que poco espacio de socialización tenían por aquel entonces, pero fracasaron en su cometido. Hubo un motín y la protesta se alargó seis días. La comunidad se defendió, por lo que la fecha quedó marcada en el calendario como ejemplo de lucha por la conquista de derechos.

Vigo, a diferencia de otras ciudades, no tiene un orgullo financiado por el Concello. En su lugar, asociaciones como Nós Mesmas o Avante LGTB llevan un par de años lanzando su propia propuesta, más crítica y con medios propios. Precisamente en el manifiesto leído durante la marcha, lamentaban que el Ayuntamiento de Vigo «eliminó el único y escaso reconocimiento que realizaba para la atención de las personas LGTBIQ+, borrándonos de un plumazo de las bases de la subvención de igualdad».

También lamentaron que en el Consello Municipal das Mulleres acogen a entidades con discursos y actuaciones «transfóbicas que atacan nuestros derechos y ponen en riesgo nuestras vidas». Es más, ponen nombre y apellidos a esas asociaciones: As Furias, Redeiras, Silveiras o el Observatorio Feminista Galega, entre otras, «que cargan con las mujeres trans».