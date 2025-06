Una detenida se fuga de los calabozos de la Ciudad de la Justicia

Una mujer que permanecía en calidad de detenida en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Vigo protagonizó una sorprendente fuga. Logró abrir la puerta de la celda en la que se encontraba y, dado que se trata de una delincuente habitual que ya ha estado arrestada en otras ocasiones y conoce bien el edificio judicial, consiguió además abandonar el complejo y salir a la calle como una ciudadana más. La huida, eso sí, le duró poco: fue localizada y arrestada de nuevo poco después.

Ocurrió hace unas semanas. FARO preguntó ayer sobre este caso a la comisaría de Vigo –de la custodia en los calabozos judiciales se encarga la Policía Nacional–, que indicó que no iba a facilitar información sobre lo ocurrido. Otras fuentes consultadas coinciden en señalar que la mujer estaba en los calabozos judiciales a la espera de ser puesta a disposición judicial. La habían arrestado porque sobre ella pesaba una requisitoria. Al parecer, consiguió abrir a golpes la puerta de la celda y, sin que nadie se diese cuenta en ese momento, salió no solo de allí sino también del edificio. A priori, no es un camino fácil: en la sede de Pizarro hay 14 celdas ubicadas en uno de los lugares más reservados del complejo y que está conectado con los distintos juzgados y salas de vistas a través de un circuito interno de ascensores y largos e intrincados pasillos.

En cuanto los agentes se dieron cuenta de que se había escapado, dieron la alerta y la mujer fue localizada y detenida, imputándosele un nuevo delito por la fuga: el de quebrantamiento. Consultadas sobre esta cuestión, fuentes sindicales señalan que llevaban avisando desde hacía tiempo de que las puertas de calabozos «ajustan mal». Otras fuentes señalan que cuestiones como esta evidencian la necesidad de que Vigo sea dotada de más policías. En todo caso, aclaran que la mujer no era peligrosa ni violenta y que la huida se resolvió «pronto y satisfactoriamente».