La manifestación del orgullo en Vigo será autogestionada, crítica e inclusiva

Vigo tendrá una manifestación para reivindicar los derechos LGTBIQA+. Será este sábado a las 20.00 horas y saldrá del cruce de Urzáiz con Gregorio Espino. Se celebra el día 28 de junio en homenaje a los disturbios de Stonewall, ocurridos el mismo día de 1969 en Nueva York. La policía había irrumpido en un bar queer (el Stonewall Inn) para hacer una redada y detener a los clientes, que poco espacio de socialización tenían por aquel entonces, pero fracasaron en su cometido. Hubo un motín y la protesta se alargó seis días. La comunidad se defendió, por lo que la fecha quedó marcada en el calendario como ejemplo de lucha por la conquista de derechos.

Vigo, a diferencia de otras ciudades, no tiene un orgullo financiado por el Concello. En su lugar, asociaciones como Nós Mesmas o Avante LGTB llevan un par de años lanzando su propia propuesta, más crítica y con medios propios.

La presidenta de la primera entidad, Eli Pérez, explica que el sábado es una fecha clave: «Reivindicaremos todos os dereitos que conseguimos nas últimas décadas e que están en perigo debido ao aumento dos discursos de odio e a inacción das institucións. Tamén pediremos os que faltan por lograr».

Entre otros, menciona la falta de reconocimiento a las personas no binarias, «que aínda non existen socialmente» y que se ven obligadas a identificarse con un sexo o género con el que no están conformes.

También afirma que sufren discriminación las personas trans y migrantes, las cuales no pueden cambiar su sexo en el registro hasta que obtienen la nacionalidad, un proceso burocrático que puede prolongarse años. Todo el tiempo que pasan con permiso de residencia deben vivir con una identidad que no se corresponde a la realidad.

Discursos de odio

Una persona alza la bandera trans. / Adrián Irago

Sobre la concentración de una treintena de mujeres celebrada el pasado sábado en Porta do Sol para pedir que se retire la ley trans, Pérez indica que es producto de la proliferación de los discursos de odio. «Cando se fala do trans, así en xenérico, esquecemos que estamos a falar de dereitos humanos. O dereito a ter unha identidade. Cando conseguimos dereitos, certas persoas que xa contan con privilexios se senten ameazadas», indica. «Iso só se traduce en agresións e asasinatos como o de Samuel», añade.

La responsable de Nós Mesmas incide en que, que unas personas consigan derechos, no significa que otras los pierdan.

El sábado será un día de reivindicación, pero también de fiesta. Además de la marcha crítica, habrá música desde las 17,30 horas, con pintacaras incluído. También se alternarán varias DJs entre las 22,00 horas y la 1,00 y habrá actuaciones drag.