Hosteleros de Coia, tras la cancelación de la fiestas: «Perdemos el 40% de la facturación»

«Estamos disgustados y dolidos». Esta frase de Marisol Polo, presidenta de la asociación de vecinos Cristo da Victoria de Coia, una de las entidades históricas del barrio, sintentiza a la perfección el sentir general después de la cancelación definitiva de las fiestas, las más multitudinarias de toda la ciudad y con las que oficialmente se inicia el verano de Vigo. La decisión de la comisión organizadora después de que el Concello de Vigo no aceptase el plan de autoprotección planteado, ha causado conmoción. En los últimos cien años, las fiestas solo se cancelaron en la pandemia y este verano.

«Me parece muy injusto, si hubieran comunicado a la comisión con más antelación ese informe negativo, seguro que habría tiempo para haber subsanado esas deficiencias, pero con tan poco margen es imposible», apunta Marisol Polo, que asegura además que los más afectados por la cancelación de las fiestas no son los jóvenes, como se podría pensar, sino los mayores. «La gente de más de ochenta años es la que más pregunta, no entienden lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que es el momento del año en que los vecinos bajan y se juntan con sus familias y amigos a comer, cenar o pasar el día», añade Polo.

La gerente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Traviesas (Aetravi), Chus Sánchez, advierte que la cancelación de las celebraciones se va a notar a todos los niveles. «La gente no va a venir y por tanto no va a consumir en el barrio. Y va a afectar a todas las zonas de Coia», lamenta.

Hostelería

Pero sin duda los más perjudicados son los bares. Los días de fiesta son los de mayor facturación de todo el año, con terrazas llenas hasta la bandera. «En esos días normalmente se consigue el 40% de todo lo que se factura en un mes. El daño que nos hacen es enorme. Porque ya no son solo los ingresos. Tuvimos que dejar de contratar a siete trabajadores que iban a reforzar el servicio durante las fiestas.

Y a los proveedores también les afecta, porque esperan unos pedidos a gran escala que al final no van a llegar», asegura Alejandro Peralba, al frente del Reca Hollywood, el local que más clientes mueve en Coia. También desde O Buraquiño do Grilo, otra de las cafeterías con más movimiento, lamentan que no haya fiestas: «Es un palo muy duro, esperamos durante todo el año a estos días para facturar más».

La comisión de fiestas insiste en que no hay vuelta atrás. No habrá ni verbena, ni feriantes ni nada. Lo único que sí se celebrará es la procesión de la Virgen de la Asunción y la misa solemne el domingo 6 de julio. Nada más.

Concello

El alcalde, Abel Caballero, insistía esta semana en que la razón del informe desfavorable del Concello de Vigo es una decisión «técnica y no política» y busca velar por la seguridad de la gente. Además, asegura que los técnicos se limitan a aplicar la ley autonómica aprobada hace año y medio. «En Vigo las fiestas son muy importantes, pero tienen que ser cumpliendo las normas y dando las garantías», aseguró.

El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, se mostró en la misma línea. «Estamos hablando de seguridad, es algo muy serio. Con respecto al caso concreto de las fiestas de Coia, decíamos que la comisión de fiestas presentó un plan de autoprotección que no reunía los requisitos mínimos para su tramitación. Los técnicos del Concello consideran que la documentación presentada por la comisión no es válida, que es subsanable, que tiene un plazo de cinco días y que, si no lo consideran suficiente, podrían solicitar una prórroga. Si hay voluntad, tienen tiempo», aseguró.

El otro gran melón del verano de las fiestas de Vigo es Bouzas. El Concello informaba ayer que les ha solicitado a los responsables de la Cofradía del Cristo, organizadora de las celebraciones, que presenten cuanto antes el plan de autoprotección, requisito indispensable para la autorización de las fiestas. «Tan pronto como se presente ese documento, el Concello procederá a revisarlo con la mayor diligencia», apunta el gobierno local, que insiste en que su voluntad de apoyar las fiestas patronales «es absoluta», pero siempre «velando por el cumplimiento de la ley y, por tanto, por la seguridad de las personas».

En cuanto a las atracciones, en Bouzas ya asumen que no podrán contar con ellas, por lo que estudian reducir el número de días de la fiesta (si finalmente reciben la autorización del Concello) y celebrar la tradicional tirada de fuegos artificiales y las verbenas.

Moción de urgencia del PP

El PP ha registrado una moción de urgencia para su eventual debate en el pleno municipal del próximo lunes 30 de junio para que la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez ofrezca las explicaciones «que todavía no ha dado» sobre los problemas que se están produciendo en la ciudad respecto a las fiestas de verano.

Los populares reclaman al Concello que haga compatibles la seguridad y el ocio para que las distintas fiestas se puedan celebrar.