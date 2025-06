«Es una novela en la que la gente se está encontrando»

¿De qué trata «Dónde habitan los silencios»? 0

Es la historia de de Berta, una mujer que vive en Inglaterra y que es profesora de universidad allí desde hace 10 años. Un día recibe una llamada de sus hermanos informándole que van a vender su casa familiar en Madrid. Ella decide regresar a Madrid para despedirse de del que fue su hogar y el hogar familiar. Ese viaje de vuelta es un viaje introspectivo en el que recuerda toda su vida, sus relaciones familiares. De lo que más trata es de la relación madre e hija.

¿Cuánto tiene de usted?

Tiene bastante. Tiene los escenarios, los paisajes, que son los reales de mi vida. La casa de la que se habla fue mi casa. Y surge de un sentimiento que yo tengo. Mis padres tienen una una casa familiar en Madrid grande y, en un momento dado, deciden venderla para irse a un sitio más pequeño. Y eso me pilla a mí fuera de España, no puedo regresar y siempre me ha quedado el sentimiento de que no me he despedido de ese hogar. Ah. Entonces eso lo tiene de mí. Lo que no tiene mío son las relaciones familiares que se que se narran ni la madre de la que se habla, que no no es la mía, aunque también tiene alzhéimer.

Es algo que marca mucho la vida de una familia.

Claro. En la novela, sobre todo, marca un punto de inflexión total en la relación de Berta con su madre. De la relación que tuvieron antes y la que tuvieron después. Es algo que en cualquier familia que tenga la desgracia de vivir, pues cambia mucho. Hay familias que pienso que están mejor preparadas para recibir una noticia así, porque la relación es más fácil, el amor se demuestra, y amilias en las que es más difícil, es una revolución más grande.

¿Es una novela en la que la gente se pueda ver reflejada?

Como ya la ha leído bastante gente y tengo la suerte de que muchos me escriben para contarme, mi percepción es que la gente se ve reflejada por muchos motivos. El motivo de la casa, todos los que tenemos una edad más o menos madura ya, nos hemos tenido que desprender de una casa. El tema del Alzheimer, de las relaciones de madres e hijas, de hermanos... Me encuentro mucha gente que me lo dice. Incluso me han dicho: «Jo, parece que he escrito yo la novela». Es una novela en la que la gente se está encontrando.

Y Vigo también es uno de los escenarios..

Sí. Los escenarios son Madrid, Vigo y Nottingham. De Vigo está la ría, las islas Cíes... Es un escenario en la infancia de Berta, sobre todo.

¿Cómo se decidió a escribir su primer libro?

Soy una gran lectora. Llevo toda mi vida leyendo mucho y admirando la profesión de escritor, pero como algo inalcanzable. Voy a un grupo de un club de lectura estupendo, donde hay gente que también tiene vocación de escribir y digo: «¿Y por qué no lo voy a hacer?» Trabajé muchos años en consultoría, luego me dediqué a cuidar de mis hijos y cuando empiezan a ser más mayores y me dejan más tiempo, pues digo: «Me apetece intentarlo.» Y empiezo a escribir sin vocación de publicar. En un ejercicio de aprendizaje . En el transcurso veo que estoy creando una novela y me siento a gusto con ella, me reconozco a mí misma las ganas de publicarlo y lo intento. Tengo la inmensa suerte de que me lo publica la editorial Loto azul.

¿Va a continuar?

Estoy totalmente volcada. Este lo escribí de forma intuitiva y luego trabajé muchísimo la estructura y y lo pulí. Ahora me me he matriculado en un máster de creación literaria porque quiero aprender el oficio. Quiero seguir haciéndolo, pero quiero conocer mejor las herramientas, sin perder la parte intuitiva.

