Luz verde a las rampas hasta la falda del Castro

Pistoletazo de salida a la transformación del entorno de Praza do Rei. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, participó en el acto de colocación de la primera piedra de la obra de humanización del Paseo de Granada y un pequeño tramo de la rúa Pracer, en la que el Concello invierte más de tres millones.

El objetivo es la remodelación integral de los viales, ampliando las aceras, renovando totalmente las redes de servicios existentes, instalando iluminación led, nuevos elementos de mobiliario urbano, potenciando las zonas ajardinadas y extendiendo el carril bici.

Sin embargo, el principal distintivo de la calle una vez la reforma esté culminada (durará 15 meses) será el sistema de cuatro rampas mecánicas que posibilitará salvar un desnivel de casi el 10% y completará el corredor del Vigo Vertical que arranca en la rúa Carral y sigue por las escaleras de la II República, lo que permitirá llegar desde Porta do Sol al Castro sin prácticamente esfuerzo, algo muy valorado por Caballero.

«Es una obra notable que nos permitirá volver a poner simbólicamente la parada de autobús en la Porta do Sol», destacó el regidor, apuntando que «seguimos haciendo grandes corredores, en este caso conectando la praza do Bicentenario con la zona de afluencia del Casco Vello, Príncipe y Porta do Sol, la forma en la que estamos entendiendo Vigo». Estuvo acompañado por las ediles Carmela Silva y María José Caride.

Desde el 8 de julio, se cortará al tráfico el tramo final de Pracer, por lo que los vehículos que lleguen por Progreso deberán girar a la izquierda hacia Ronda Don Bosco.

Por otro lado, el Halo sumó un nuevo reconocimiento como obra arquitectónica, al recibir el V Premio ACHE de Ingeniería Estructural en la categoría de pasarelas.

Diplomas

El regidor participó en la entrega de diplomas a los 150 participantes en el programa municipal de formación de adultos, que busca facilitar la integración y participación activa a personas que no pudieron estudiar al tener que ponerse a trabajar desde muy joven.