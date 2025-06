«Los VTC quieren reemplazarnos, y eso es algo que no vamos a consentir»

El presidente de los Autopatronos del taxi de Vigo, Emilio Mosquera, hace balance en FARO de la primera semana de convivencia entre los taxistas y los VTC, que están operando en la ciudad sin licencia.

—Uber les ofrece integrarse en su plataforma. ¿Cómo lo ve?

Uber es como Cabify o Bolt. Si operas en su aplicación, le pagas un porcentaje por cada servicio que realizas , no suele ser algo fijo.

—Por lo que veo no les interesaría...

En Vigo los taxistas trabajan en el ámbito de cooperativas, y por tanto los que están dentro de ellas no pueden trabajar para Uber. A nivel individual, cada uno es dueño de sus actos. Nosotros ofrecemos mejor servicio y les cobramos menos que ellos, es una cuota fija al año, mientras que Uber se lleva un porcentaje en función de la facturación. Además de ser más rentable estar con nosotros, porque los taxistas tienen el poder de decisión. Si trabajan para una multinacional, eso desaparece.

—Esta semana se votó mayoritariamente eliminar el descanso semanal para competir con los Uber. Al menos en este aspecto, el sector parece bastante unido...

Sí, entendemos que sí. Uber es solo una plataforma. El problema es el conjunto de VTC, que no quieren convivir con nosotros, sino directamente reemplazarnos. Uber dice cosas muy bonitas a la prensa, pero la realidad es que vienen a sustituirnos, y eso es un disparate que no voy a consentir. Hay una sentencia dice que el taxi es un servicio público en interés general. No lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo.

—Los VTC están operando ahora mismo sin permiso en la ciudad...

Lo que está pasando es un despropósito, están trabajando sin ninguna autorización municipal.

—¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en esta lucha?

La Asociación Provincial del Autopatronos del Taxi de Vigo va a actuar siempre dentro de la legalidad vigente. Confiamos en las administraciones, tanto la municipal como la autonómica, porque hasta ahora nos han demostrado que están a favor del taxi. Hay muchas maneras de presionar dentro de la legalidad. Y aquí, a nivel municipal, es más fácil porque ya nos conocen. Nosotros cuidamos al usuario y le damos el mejor servicio. Y el servicio de taxi está fiscalizado al 100%. Tú te subes a un taxi y si al día siguiente te hace falta, llamas a la central y te dan toda la información porque queda registrada. Y ofrecemos atención al cliente.

—¿Temen una llegada masiva de Uber ahora para verano?

Entendemos que no porque esperamos que la administración va a tomar cartas en el asunto y resolver este tema.

—Más allá del apoyo de las administraciones, ¿notan el respaldo de los vigueses ante la llegada de Uber?

Sin duda, y en parte gracias a los medios porque estáis recogiendo nuestra versión de todo lo que está sucediendo. Nos estáis dando la oportunidad de explicarnos.

—¿Tienen constancia de si la Policía está multando a los VTC por trasladar pasajeros por Vigo sin permiso?

No tenemos constancia. Lo que sí sabemos es que están haciendo el trabajo que les corresponde. No dudamos en ningún momento del Concello de Vigo, y además hay un posicionamiento público claro por parte del alcalde. Confiamos en la administración, pero también sabemos que los tiempos son tiempos.

—¿Cómo y cuándo esperan que acabe esta situación?

Ojalá fuera pronto, cuanto antes mejor. Los conductores de los VTC no tienen responsabilidad, a ellos una empresa les contrata y están en su derecho de trabajar, son personal asalariado. Entendemos que quien actúa mal es el que pone sus vehículos a circular sin autorización.

—¿Entienden por tanto que Uber debe dejar de operar en la ciudad?

Claro, porque están trabajando sin permiso.

—¿Desde que empezaron a operar los trece VTC que están ahora en Vigo, notaron menos trabajo en el taxi?

No, además con San Juan tuvimos muchísimos servicios. Pero hay que tener en cuenta que la gente que ahora coge Uber, antes cogía taxis, así que al final sí que nos afecta. Pero claro que hay algo de crispación y nerviosismo en el sector.