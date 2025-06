Uber plantea a los taxistas integrarse en su plataforma a cambio de una comisión

El desembarco la semana pasada de Uber en Vigo, empezando a operar sin la licencia pertinente del Ayuntamiento para realizar traslados urbanos en la ciudad, ha puesto en pie de guerra al colectivo de taxistas de la ciudad, que en una asamblea convocada la semana pasada reclamaba a la Policía Local no solo que multase a estos vehículos, sino que los paralizase por estar circulando sin ese permiso. La multinacional, sin embargo, apunta a que ha llegado a la ciudad para quedarse y tiende la mano al sector del taxi para una convivencia adecuada en los servicios a pasajeros en Vigo.

La propuesta de Uber a los taxistas vigueses

Concretamente, les ofrece integrarse en su plataforma, es decir, en la aplicación de Uber, al igual que han realizado ya en otras ciudades como Alicante o Barcelona. La empresa de VTC defiende que de esta forma los taxistas pueden generar «el doble de ingresos» que si operan por su cuenta.

De esta forma, a través de la aplicación de Uber la multinacional ofrecería un servicio integrado: los clientes pueden escoger si tomar un taxi tradicional o pedir un VTC. Esta fórmula ya funciona en catorce ciudades españolas y el objetivo de Uber es que se sume también Vigo.

Incentivos y comisiones: ¿qué ofrece Uber?

En algunas de esas zonas ofreció al sector incentivos los primeros meses, como una moratoria inicial en el pago de comisión o beneficios económicos por cada compañero que atraigan a la plataforma. Estas propuestas las pusieron en marcha por ejemplo en Ibiza, y en ciudades como Barcelona también intentaron pacificar la relación con el sector del taxi ofreciéndoles algunas ventajas si se sumaban a su plataforma.

Un vehículo de Uber estacionado este martes en Vigo. / Faro

Falta por saber si Uber también ofrecerá en Vigo este tipo de incentivos. Más allá de eso, por lo general, la multinacional cobra una comisión del 12%, a la que hay que sumar el IVA correspondiente.

🔊 El BNG exige a Caballero que frene a Uber: “Non podemos permitir a súa piratería en Vigo” https://t.co/d6zJe2qgib#Vigo #uber @bngvigo — VIGOHOY (@vigohoy) June 18, 2025

El rechazo contundente de los taxistas

Todos los taxistas vigueses consultados por FARO sobre la posibilidad de integrarse en la plataforma de Uber rechazan de forma contundente la propuesta. Sospechan que entre la comisión y la los impuestos perderían un 25% de sus ingresos. «Quieren llevarse 25 euros por cada cien que generemos. No es serio», clama Nicolás Rodríguez.

Los taxistas votan por eliminar hasta el 26 de enero el día obligatorio de descanso para competir con los VTC

Daniel Matías, por su parte, tampoco va a aceptar. «De momento no sabemos nada, pero calculamos que nos quieren sacar un 25%. Yo no me lo planteo en ningún caso», afirma este conductor, que también es el presidente de Élite Taxi.

La batalla legal y las acusaciones de competencia desleal

La postura firme del sector del taxi en contra de los VTC se debe, principalmente, a que estos vehículos, de momento unos trece, están circulando de forma irregular por la ciudad al no tener el pertinente permiso municipal. «Están trabajando ilegalmente. Tenemos la esperanza de que la Policía y el Concello actúen con más contundencia y los eche de Vigo. Además de ilegales, ofrecen en algunos trayectos unas tarifas un 70% más bajas que las nuestras. Eso se llama competencia desleal», clama Nicolás Rodríguez.

Parte de los taxistas de Vigo, antes de entrar a la asamblea extraordinaria celebrada en el Verbum. 19 junio 2025 / Pablo Hernández Gamarra

Cambios en los descansos del taxi para competir con Uber

Los más de quinientos taxistas de Vigo estaban llamados el lunes y ayer a las urnas para votar a favor de autorregularse los descansos semanales. Hasta ahora tenían que cogerse de forma obligatoria un día libre cada siete. Eso se ha acabado. 274 conductores votaron a favor de eliminar ese descanso provisionalmente hasta el 26 de enero y poder trabajar de forma voluntaria todo lo que consideren oportuno, algo que consideran clave para competir con los Uber. 88 votaron por mantener el sistema de descansos anterior. El colectivo informará hoy por registro al Concello del resultado de esta votación.