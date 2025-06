Una pasajera del 'vitrasa' incendiado, en el juicio: «Olía a gasolina. Me levanté nerviosa, quería bajarme ya; él también bajó gritando ‘fuego, fuego’»

El caso de los incendios causados en dos autobuses de Vitrasa el 30 de abril de 2023, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, llega a juicio. Una chófer de la compañía concesionaria del transporte urbano de Vigo y su compañero sentimental se sientan en el banquillo. La vista se celebra en la Sección Quinta, la sala penal viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La Fiscalía pide penas que suman 30 años de prisión y casi medio millón de euros en multas. Para la conductora, que iba al volante del autobús que quedó calcinado por el fuego ante la céntrica parada de La Farola, solicita concretamente 10 años al atribuirle solo este hecho, en calidad de cooperadora necesaria. Para su pareja, presunto autor material de este incendio y del que dañó otro autocar en Tomás Alonso, plantea 20 años.

R. V.

El Ministerio Público califica por delitos de incendio con peligro para la vida, el más severo de los recogidos en el Código Penal para ilícitos de esta naturaleza. La acusación particular ejercida por Vitrasa coincide en la calificación pero eleva a 30 años de cárcel su petición para cada uno de los acusados.

La defensa, mientras, solicita la libre absolución y, de forma subsidiaria, argumentará que no hubo peligro para las personas y que la tipificación sea de delito de daños, que contempla unas penas muy inferiores.

Los acusados declararán en último lugar. Por eso, tras las cuestiones previas, la vista arrancó con la prueba testifical. Una de las declaraciones más relevantes que se escuchó en el primer tramo del juicio fue la de una joven que viajaba en el autobús que acabó totalmente devorado por el fuego en la parada de La Farola.

La mujer recordó a preguntas del fiscal el «fuerte olor a gasolina» que la alertó mientras estaba hablando por teléfono con su expareja. «Iba hablando con él, le dije de hecho ‘huele mucho a gasolina’ y me giré hacia atrás», declaró. Y lo que vio fue a un hombre, al fondo de todo del autocar, como manipulando o «moviendo papeles» en un hueco.

Algo que, asintió, no le pareció normal. «Me levanté nerviosa, quería bajarme lo antes posible, quería bajarme ya; cuando paró el autobús en La Farola bajé y él también bajó por otra puerta, gritando ‘fuego, fuego’; creo que no había ya nadie más en el autobús además de ese hombre y la conductora», relató.

«Cuando bajaba por el escalón miré hacia atrás, hacia el fondo, y ya estaban ardiendo los asientos traseros, me quedé alucinada», declaró.

La testigo afirmó que «no tiene dudas» de que ese hombre es el mismo que sale en las imágenes del vídeo que después le mostró la Policía Nacional, el vídeo del autocar donde se produjo el otro incendio. El varón de la grabación llevaba también gorra, mascarilla, mochila y gafas de sol. Esto último le llamó la atención a esta joven por las horas de la noche que ya eran.

En la vista declararon también el conductor de ese primer autocar que se incendió en Tomás Alonso y empezó a testificar el jefe del grupo de investigación de la Brigada Local de Información de la comisaría de Vigo, la que llevó la investigación.