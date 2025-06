El nuevo «macropuerto» de Leixões, a licitación en 2026

La Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) remitió el pasado marzo a la Agência Portuguesa do Ambiente el informe de impacto ambiental de la Ampliação e Reorganização do Terminal de Contentores Norte do Porto de Leixões, con el que aspira a triplicar los tráficos de Guixar y alcanzar el millón de TEU (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies). Pero el proyecto todavía ha de pasar por toda la tramitación pública, de ahí que el órgano de gestión portuario estime que no salga a licitación hasta 2026.

Por lo pronto, la actuación está recibiendo una fuerte oposición pública. Esta nueva terminal de contenedores ubicada al norte de la desembocadura del río Leça —de inicio estaba proyectada para la franja sur— incluye un inmenso relleno para alcanzar los 200.000 metros cuadrados de superficie, superior a la concesionada en Vigo a Termavi. La asociación Movimiento Diz Não ao Paredão ha arremetido contra la iniciativa y ha emplazado a la APDL a recuperar el diseño inicial, actuando sobre la terminal multipropósito. «Son proyectos que no están exentos de impactos ambientales y sociales y, por ello, merecen mayor atención y exigencia en su ejecución», ha reprobado el colectivo, que recuerda que este muelle obligaría a la expulsión de la zona de escuelas de vela, buceo o instalaciones de marina recreativa.

Esta dársena, tal y como está esbozada, permitirá a Leixões acoger buques de más de 300 metros de eslora y más de 15 de calado, gracias al drenado masivo de sedimentos y la instalación de media docena de grúas post-Panamax.