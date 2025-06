Condenan al Sergas por la muerte de una paciente tras una cirugía cardíaca en el hospital Álvaro Cunqueiro

Una «inadecuada técnica quirúrgica» inicial y una también «incorrecta técnica» para reparar la complicación surgida. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a la Consellería de Sanidade a indemnizar con 90.000 euros a los hijos de una mujer de 72 años que falleció debido a una infrecuente y grave complicación que se produjo durante una cirugía cardíaca en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. «Las actuaciones efectuadas por los facultativos que participaron en la asistencia prestada a la paciente no se ajustaron a la lex artis», concluye la jueza, que considera que también se vulneró esta «lex artis» en la información previa que se le dio a la mujer: en el consentimiento informado no se incluía la rotura cardíaca entre las complicaciones descritas y se indicaba además que el riesgo de mortalidad era «bajo».

La paciente venía siendo controlada desde 2018 en el Hospital Povisa de sus dolencias cardíacas. A raíz de una insuficiencia cardíaca en 2020, fue derivada al Servicio de Cirugía Cardíaca del Álvaro Cunqueiro para el abordaje quirúrgico de la valvulopatía mitral que sufría. La cirugía de recambio de válvula se hizo el 4 de junio de dicho 2020. Fue en esa operación cuando se produjo la severa complicación, la rotura del surco aurículo-ventricular. Se intentó reparar, pero la mujer permaneció «en situación de shock cardiogénico» hasta que falleció casi dos meses después, el 27 de julio.

«Mal funcionamiento» de la Administración sanitaria

La magistrada estima en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los hijos de la fallecida, que estuvieron representados por el abogado especialista en negligencias sanitarias Alfonso Iglesias, y condena al Sergas a indemnizarles con 90.000 euros con los intereses legales y contractuales correspondientes –ellos pedían 150.000– en concepto de daños y perjuicios «por el mal funcionamiento de la Administración sanitaria».

La pericial presentada por los demandantes ha resultado clave. El experto que la realizó indicó que «el desgarro, destrucción o rotura del surco aurículo-ventricular en relación con el anillo posterior de la válvula mitral» es una «gravísima complicación intraoperatoria» y apuntó a una mala praxis. Frente a ello, los informes aportado por las partes demandadas negaban el incorrecto proceder. El jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Cunqueiro salió en defensa del cirujano que hizo la operación, «que lleva realizando este tipo de intervenciones desde hace varios años y no presenta habitualmente este tipo de complicaciones», y llegó a calificar de «osado» al representante legal de los hijos de la mujer fallecida, al que acusó de actuar de «mala fe» y de «entender poco» de cirugía.

No se consideraron los factores de riesgo

La jueza, sin embargo, da la razón a los demandantes. «Ha quedado probado que la complicación sufrida no constituye un riesgo inherente a la cirugía de sustitución de válvula mitral, sino que se produjo por la ejecución incorrecta al no adoptar las cautelas necesarias dada la concurrencia de factores de riesgo», indica en referencia a la edad avanzada, el sexo femenino o la patología reumática de la paciente. También la técnica empleada para intentar reparar la rotura fue «incorrecta», al afectar a la circulación coronaria. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el TSXG.