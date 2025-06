La comisión de fiestas de Coia devolverá a los vecinos los 23.000 euros que donaron

En el barrio de Coia se respiraba este miércoles cierta desolación. El motivo: la cancelación de las fiestas, las más multitudinarias del verano de Vigo. Numerosas personas entraban en el local de la comisión de fiestas para preguntar a los organizadores si era cierto que este año no se iban a celebrar. Pero ya no hay vuelta atrás. La decisión está tomada.

La propia comisión, en una comparecencia pública para explicar la situación, anunció que todos los vecinos que donaron dinero para las celebraciones podrán reclamar la próxima semana su devolución. En total son unos 23.000 euros recaudados a través de donaciones: lo que no se retorne porque el vecino no lo pida, se destinará automáticamente a la organización del próximo año.

La comisión apuntó ayer que el principal motivo de la cancelación era que no podían subsanar en solo cinco días, el plazo otorgado por el Concello, los requisitos que el departamento municipal de seguridad les reclamaba en su plan de autoprotección. «Si tuviéramos más tiempo, igual podíamos hacer algo. Pero en cinco días es imposible», lamenta el presidente de la comisión, Manuel Carrera.

Aforo

La principal exigencia del Concello se refiere al aforo. Entienden los técnicos municipales que no es viable ubicar a más de 5.000 personas en 1.297 metros cuadrados, pues saldrían a cuatro por m2, además de que es necesario garantizar unas salidas de evacuación adecuadas y sin obstáculos. Para subsanarlo proponían reubicar la zona de los conciertos y las verbenas en la explanada situada junto a la pista deportiva, algo que la comisión ve inviable.

«Es imposible que podamos contar a todas las personas que entran en el recinto, que es abierto. No podemos saber si hay mil o dos mil. El ingeniero con el que trabajamos nos dijo que era inviable ajustarse a lo que nos reclama el Ayuntamiento», apunta Manuel Carrera.

Una multitud de personas, entre las atracciones de una pasada edición de las fiestas de Coia / Ricardo Grobas

Otra de las justificaciones que la comisión de fiestas de Coia alude para la cancelación de las mismas es que «el Concello nos exigía planes de seguridad diferentes para cada uno de los días». Y todo esto teniendo en cuenta que desde hace ya varias semanas que son conscientes de que no podrían contar con las atracciones, pues el Concello no dio autorización para la instalación de ninguna de ellas. Es más, concretamente solo respondió a dos de las solicitudes, el saltamontes y los coches de choque, que fueron denegadas. En el resto, denuncian los feriantes, hubo un «silencio administrativo», es decir, no recibieron respuesta alguna.

Atracciones

Según pudo saber este periódico, el principal motivo para no autorizar la instalación de atracciones no solo en Coia, sino también en el resto de fiestas del verano (en las de O Calvario y Coruxo se celebraron sin ellas), es que las exigencias se endurecieron. Hace año y medio se aprobó una nueva normativa a nivel autonómico. El verano pasado se flexibilizó alguno de los requisitos para dar una especie de moratoria a los feriantes y a las comisiones de fiestas, pero ahora, especialmente teniendo en cuenta el accidente que acabó con un fallecido en el saltamontes de las fiestas de Matamá (atracción instalada pese al informe negativo del gobierno local), el departamento de Seguridad del Concello de Vigo ha decidido aplicar de forma estricta toda la normativa.

Lo principal: realizar la revisión estructural de cada atracción mediante alguna entidad certificada. Es decir, hacer una especie de ITV específica para estas instalaciones. Ya no vale, como otros años, enviar únicamente documentación que refleje el buen estado exterior de las atracciones. Es necesario también que se demuestre que no hay ningún fallo estructural, especialmente en unas máquinas que tienen una edad media de 25 años. «El riesgo cero es imposible. Claro que entiendo el cabreo de los feriantes. ¿Por qué en todos sitios se pueden hacer las fiestas de forma normal y en Vigo no?», se pregunta Eugenio Fernández, que trabaja para la empresa encargada de supervisar la seguridad de la fiesta.

Más allá de toda la explicación técnica que ha llevado a esta situación, lo cierto es que la cancelación de las fiestas supone también un fuerte impacto económico para el barrio. «Las cafeterías tenían ya todo comprado para esos días. Es una pérdida enorme. Además, hay que tener en cuenta que hacen su agosto en las fiestas: en solo un día hacen tanta caja como en una semana normal», explican desde la comisión, que lamenta también que todo el año de trabajo que les ha costado organizar la celebración se tira a la basura. Y no solo eso, sino que en los próximos días se reunirán con los representantes de orquestas como la Panorama, que ya estaban contratadas, para saber si tienen que pagar alguna indemnización por la cancelación de sus actuaciones.

¿Y qué pasa con el resto de fiestas del verano? Las de Bouzas, previstas para finales de julio, también están abocadas a no contar con atracciones, suponiendo una importante merma en sus ingresos al no recibir las tasas que les cobran por ocupar el espacio público. La organización no descarta tener que reducir el número de días de las celebraciones, pero garantizan que los fuegos, la procesión y las verbenas se van a llevar a cabo de la forma habitual.