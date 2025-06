Caballero atribuye a una ley de la Xunta la suspensión de las fiestas de Coia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este miércoles que la suspensión de las fiestas de Coia responde a una decisión «técnica» y no «política», para garantizar la seguridad en base a una ley de la Xunta de Galicia.

«Es fácil de entender. La Xunta de Galicia hizo una ley, esa ley se tiene que aplicar», ha dicho en declaraciones a periodistas en la playa de Samil, donde ha insistido en que la norma «vela por la seguridad de las personas y los técnicos del Concello».

Caballero ha señalado que los planes de autoprotección que se presentaron para organizar estas celebraciones «no identifican quién es el que se autorresponsabiliza», y «fallos de esa envergadura tienen que ser subsanados».

«Nosotros queremos que haya fiestas, pero hay una ley y tiene que cumplirse», ha insistido, y ha recalcado que esa normativa fue aprobada en el Parlamento de Galicia con el apoyo del Partido Popular.

Y ha cuestionado si el PP «no se ha enterado» de que hay una ley nueva. «Lo que nos están diciendo que hay que aceptar es no cumplir la ley», ha dicho, y ha criticado este «oportunismo» con las fiestas.

Caballero ha remarcado que el Concello de Vigo sí quiere las fiestas, como lo demuestra el hecho que «multiplicó hace dos años el presupuesto por tres».

«Vigo es una ciudad donde las fiestas son una parte tan importante de nuestra sociología, de nuestra antropología», pero «tiene que ser cumpliendo todas las normas y dando la garantía de que todas las normas se cumplen», ha defendido.

Luisa Sánchez

La líder del PP vigués, Luisa Sánchez, dijo el martes que Caballero «no quería fiestas y, sobre todo, no quería atracciones de feria porque no tiene medios para revisarlas y la mejor manera de no revisar atracciones es que no haya ninguna».

El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de la concejala de Seguridad por esta cuestión en el pleno municipal del próximo lunes.