Las fiestas de Coia, canceladas de forma definitiva: no habrá ni verbena

Por primera vez en los últimos cien años, este verano no habrá fiestas en el barrio de Coia. La comisión tomó ayer lunes la decisión después de conocer el informe desfavorable del Concello de Vigo al plan de autoprotección presentado.

El motivo del dictamen: «No cumplir con los requisitos mínimos para su tramitación ni aclarar varios de los aspectos básicos de la normativa vigente en la materia». Según apuntan desde el Concello, los técnicos municipales consideran que la documentación presentada por la comisión no es válida ni suficiente para poder autorizar la celebración del evento, uno de los más multitudinarios del verano vigués.

Pese a que el gobierno local dio a los organizaciones un plazo de cinco días para enmendar «los errores de la solicitud», la comisión de fiestas decidió anular la celebración de forma definitiva. No habrá ni siquiera verbena pese a tener ya a todos los grupos contratados, como la orquesta Panorama.

Fiestas de Coia, el año pasado / Jose Lores

El presidente de la comisión de fiestas de Coia y también de la Agrupación de Fiestas de Vigo, Manuel Carrera, asegura que toman la decisión de cancelar la celebración por la imposibilidad de cumplir con los requisitos que este año les impone el Ayuntamiento. «Lo que valía antes ahora ya no les vale. Nos piden limitar el aforo en las verbenas, y eso es algo que no podemos asegurar, porque no tenemos forma de hacerlo», apunta Carrera.

Este año, las fiestas estaban planeadas entre el viernes 4 de julio y el miércoles 9. Toda la programación estaba ya cerrada, pero ahora queda cancelada de forma definitiva.

Origen del conflicto

El conflicto viene de lejos. Hace unas semanas la comisión denunciaba que el Concello no les daba autorización a los feriantes para instalar sus atracciones. Hay que tener en cuenta que la tasa que le cobra la organización a estos puestos supone la principal fuente de financiación para las fiestas, por lo que no tener estos ingresos dificultaba la celebración. Ahora, se confirma que no habrá fiestas de Coia en este año 2025.

La Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega), criticó el «silencio administrativo» del Concello de Vigo, que les impide saber si pueden instalarse y trabajar.

Aseguran que «no es una situación nueva» y señalan al Ayuntamiento de haber adoptado una «postura de bloqueo institucional» desde el accidente que en agosto de 2024 le costó la vida a un usuario de la atracción el Saltamontes en las fiestas de Matamá.

Para los feriantes, lo que está haciendo Vigo, «lejos de mejorar los mecanismos de control, se ha convertido en un veto encubierto a toda una actividad». Ante estas declaraciones, elConcello se limita a recordar que se debe cumplir la normativa autonómica por la que se regulan estas actividades.