El bono del tren Vigo-Santiago será tres veces más barato que la AP-9

Fumata blanca por San Juan en el ferrocarril gallego. Después de meses de especulaciones e incertidumbre, Renfe ha anunciado este lunes 23 las tarifas y condiciones definitivas que regirán el tren desde el próximo 1 de julio. Los nuevos abonos sustituirán a los implantados en agosto de 2022 -con un éxito sobresaliente en Galicia- y supondrán un importante ahorro del 40% respecto a las tarifas existentes anteriormente tanto para los recurrentes como para los más ocasionales. Los títulos de viaje se simplifican al eliminar la categoría de Libre o Sencilla para elegir entre trenes rápidos (MD) o lentos (Regionales), por lo que solamente habrá dos tipos: Abono Mensual para viajes durante los siguientes 30 días naturales o el Abono 10 para utilizar durante todo un año.

Finalmente el tarifazo no ha sido tan grave como se esperaba y la actualización ha quedado por debajo del IPC, que superaba el 14% en estos últimos tres años. Estos dos tipos de abono recurrente permitirán realizar viajes entre el origen y destino que se han adquirido y podrán comprarse hasta 15 días antes de su periodo de inicio de validez, seleccionando en el propio proceso la fecha de inicio. Así, la tarifa mensual más cara desde Vigo será la que recorre los 154,7 kilómetros del Eje Atlántico hasta A Coruña: 204,65 euros para contar con trayectos ilimitados en ese periodo. Teniendo en cuenta que cada billete sencillo cuesta a día de hoy 18,7 euros, bastaría con realizar 11 viajes en un mes para que compensara comprar el bono recurrente. En las relaciones con las otras ciudades de la línea será necesario alcanzar la docena de desplazamientos. Así, a Santiago de Compostela costará 139,40 euros, a Vilagarcía de Arousa 90,30 euros y a Pontevedra tan solo 51,7 euros.

El ahorro será aún mayor para los viajeros frecuentes, pero no recurrentes. Los títulos de 10 viajes pasarán de tener una validez de 45 días a un año natural, por lo que será la mejor opción para quienes utilicen el tren varios fines de semana al mes pero no todos. En esta categoría los universitarios serán los principales beneficiados, ya que los descuentos vigentes durante los últimos 34 meses mostraron que el precio era una barrera de entrada: entre Vigo y Santiago el número de viajeros anuales se duplicó, pasando de unos 350.000 antes de la pandemia a 677.347 en 2023. En esta relación entre la primera ciudad de Galicia y la capital el coste será de 41,05 euros, casi tres veces más barato que el peaje de la AP-9 que cuesta 12,5€. De esta manera, bastará con realizar cuatro viajes para que sea más económico que con un billete sencillo de 11,50 euros. En el caso de los menores de 26 años la tarifa mensual para viajes ilimitados será de 69,70 euros.

En el caso de los menores de 26 años la tarifa mensual para viajes ilimitados será de 69,70 euros. Hacia el resto de campus universitarios serán 102,35 euros en A Coruña y 25,85 euros en Pontevedra.

Entre las medidas adoptadas se encuentra también la gratuidad en los abonos en la nueva categoría de Infantil para l os nacidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2025.

Los usuarios denuncian la «falta de planificación»

Las nuevas condiciones han generado un cierto alivio en los viajeros recurrentes agrupados en la Asociación Media Distancia Galicia, aunque denuncian la «falta de planificación moi importante» por la demora en dar a conocer las tarifas.Uno de sus portavoces, Alejandro Tesouro, apunta a la «diferenza significativa entre o prezo e os servizos no Eixo Atlántico e no interior» en referencia a los Avant de Ourense, donde la rebaja no es tan acusada. Es por ello que en los próximos días evaluarán «de forma más profunda» la información para emitir una nota de prensa, aunque serán los usuarios los que «van a calibrar» su éxito.El Eje Atlántico inaugurado en 2015 es la línea de Media Distancia más utilizada de toda España, alcanzando los 5,3 millones de viajeros en 2024. Pese a ello, el Ministerio de Transportes mantiene las mismas 10 frecuencias «rápidas» con las que se inauguró.