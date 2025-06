Menos de 600 inmuebles de Vigo tienen el nivel máximo de eficiencia energética

La mejora de la eficiencia energética sigue siendo una asignatura pendiente en el parque de inmuebles de Vigo, que incluye viviendas —ya sean pisos o casas—, locales comerciales y naves. Según los datos recogidos por el Inega (Instituto Enerxético de Galicia), considerando únicamente los que disponen de la certificación en vigor a día de hoy, no llegan a 600 los que presumen de contar con letra A en cuanto a emisiones que genera el consumo, es decir, el mejor nivel, lo que supone aproximadamente el 1,6% del total, conformado por más de 35.500 propiedades.

Es una de las consecuencias de contar con una gran cantidad de edificaciones antiguas, una situación derivada, en gran parte, de la ralentización de la construcción desde el estallido de la burbuja del ladrillo y la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado. Es de 1993 el que está en vigor, apoyado por el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), aprobado en el verano de 2019—. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el PXOM de 2008. El nuevo documento se espera que entre en vigor próximamente tras ser validado definitivamente por el pleno municipal hace semanas.

Si acercamos la lupa a los datos del Inega, vemos que la cifra de inmuebles con la letra B es similar a la de la A, con casi 600. Cerca de 2.000 suman los certificados emitidos con letra C. Los de la D son más de 4.000, cantidad que es mucho más alta en los informes con la letra E (más de 19.000). Con el nivel F, hay más de 5.000. Con la G, la calificación más baja, más de 4.100. En cuanto a consumo —energía que consume el inmueble, no emisiones—, más de lo mismo. Los de la letra A no llegan al medio millar.

Entre los centros públicos que ofertan formación especializada en esta materia, destaca el CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo. El próximo curso (2025-2026), se volverá a impartir el máster de Formación Profesional de Auditorías energéticas, único en Galicia. Permite obtener el título de «Auditor en instalaciones e infraestructuras de edificación, industria y sector terciario» tras superar un curso intensivo de seis meses —de noviembre a abril, 420 horas—. La inscripción abrió el 16 de junio y está disponible hasta el 2 de julio; si quedan plazas libres, se volverá a abrir en septiembre y octubre. La página web del centro recoge más información al respecto.

Obligatoriedad del certificado de eficiencia energética

Los casos en los que la obtención del certificado de eficiencia energética es obligatoria son diversos, como detalla el Inega en su página web. Destacan los edificios de nueva construcción o propiedades que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, también los inmuebles con usos administrativos, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, actividades recreativas, restauración, transporte o deportivo. Los precios del certificado de eficiencia energética no están regulados y no existen tarifas recomendadas, por lo que el coste de la certificación viene determinado por el mercado y la libre competencia, es decir, varían entre un técnico certificador y otro.