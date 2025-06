La plataforma socioeducativa Os Ninguéns convocó junto a la parada de autobús de la Praza de América «unha mañá sen praia polas persoas empobrecidas», con toallas sobre el asfalto y pancartas en las que se leía «A pobreza non colle vacacións», para «chamar a atención da veciñanza un ano máis sobre as graves carencias que teñen estas persoas, sendo empeoradas a partires de hoxe [por ayer], que comeza o verán». El encuentro, con más de 20 personas, contó con música en directo.

«Como sabedes, no verán, e cada vez máis, teremos olas de calor extremas: unha persoa sen fogar ten que enfrontar a falta de acceso á sombra, risco de deshidratación ou golpes de calor, e a súa saúde vese afectada. Ademais, moitos recursos asistenciais reducen horario por ter menos persoal ou pechan directamente durante oito semanas», lamentó Os Ninguéns antes de indicar que «o problema é que a pobreza non colle vacacións e, polo tanto, a necesidade de amparo e acollemento é unha urxencia todos os días do ano».

«Estamos preocupadas polos nosos compañeiros e compañeiras, que, dende hoxe, verán recortados máis do habitual os seus lugares de asistencia social. Nunha época na que o pertinente sería reforzar a rede de amparo, sucede o contrario», criticó, a la vez que señaló que el alcalde, Abel Caballero, «ten moita responsabilidade».