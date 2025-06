Los desahucios por impago de alquiler llegan a clínicas dentales y guarderías

El impago del alquiler mensual es la causa de la gran mayoría de desahucios que se realizan en Vigo. Concretamente, ocho de cada diez lanzamientos que materializa el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, la oficina judicial encargada de ejecutarlos, son ya contra inquilinos morosos. Son principalmente de viviendas, aunque también los hay de negocios. Los más habituales se centran en oficinas o locales que albergan restaurantes, cafeterías o panaderías, pero de vez en cuando la comisión judicial se encuentra con situaciones más excepcionales. Ocurrió recientemente, cuando fueron movilizados para un desalojo referido a una guardería. O en otra ocasión en la que tuvieron que actuar en un bajo que acogía un centro odontológico.

Las estadísticas de lanzamientos publicadas esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arrojan que durante el primer trimestre del año se practicaron un total de 105 desahucios en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra. 86 de ellos, que representan el 82%, fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por no pagar el alquiler mensual. Desde hace años este tipo de desalojos sobresalen con respecto a los que derivan de ejecuciones hipotecarias, de los que entre los pasados meses de enero y marzo solo hubo 15 que suponen el 14% del total. Hubo 4 lanzamientos más que se debieron a otras causas que no se concretan en el informe trimestral.

«Claramente los desahucios por no abonar el alquiler están a la cabeza, es una situación que se mantiene desde hace ya muchos años», resume Fernando Varela, letrado de la Administración de Justicia que está al frente de la oficina judicial viguesa que los ejecuta. Los derivados del impago de la hipoteca se desplomaron debido a las reformas legales y medidas aprobadas a raíz del clamor social que hubo durante la crisis económica de 2008, una dura época en la que los desalojos por ejecuciones hipotecarias instadas por los bancos alcanzaron cifras récord.

La escuela infantil ya había desocupado el local: «No habría sido agradable llegar allí y encontrarla en activo y con niños»

Volviendo a los desahucios por no pagar la renta mensual, la mayoría son de viviendas, pero también son frecuentes los de locales comerciales. «Y nos hemos encontrado, en alguna ocasión, de plazas de garaje y de trasteros por el mismo motivo, por no abonar el alquiler estipulado», concreta Varela. Entre los que les llegaron en los últimos meses le llamó especialmente la atención, por ser un tipo de negocio con el que no se habían encontrado hasta ahora, el que se hizo en un local que albergaba una escuela infantil. «Los demandados habían sido notificados con antelación y cuando llegamos allí, dicho lugar ya estaba vacío, estaba desocupado», agrega este letrado judicial. «No habría sido nada agradable llegar y encontrar la guardaría en funcionamiento con los niños allí», reflexiona.

Le sorprendió asimismo, también por novedoso, otro que ejecutaron en el casco urbano de Vigo en una clínica dedicada a la odontología. «Aquí lo llamativo es que los inquilinos de dicho negocio ya se habían ido, el local ya estaba desocupado, pero dejaron la maquinaria, que tiene un importante valor económico», describe.

Evolución

Sobre la evolución anual de los desahucios, los 105 que se realizaron en la provincia en los tres primeros meses de 2025 –en toda Galicia fueron 313– suponen una de las cifras más bajas de los últimos años. Tomando como referencia el último lustro solo hubo menos en 2023, pero en dicho ejercicio ese acusado descenso se explica por la huelga indefinida de más de dos meses que protagonizaron entonces los letrados judiciales, que supuso un parón absoluto de estas diligencias hasta que se logró desbloquear el conflicto.

Hay varias causas que explican el descenso actual. Una de ellas es la Ley por el Derecho de la Vivienda que entró en vigor en 2023, que impone toda una serie de requisitos para formalizar las demandas por impago de la renta, algunos de ellos centrados en la posible situación de vulnerabilidad económica de los inquilinos. Otra razón hay que buscarla en el auge de las viviendas turísticas, que provoca que haya menos propiedades destinadas al alquiler convencional. Aunque hubo desalojos practicados en habitaciones de viviendas compartidas, hasta la fecha no se ha registrado ninguno en pisos de alquiler vacacional.

El colapso judicial existente en los Juzgados de Primera Instancia se traduce en que los asuntos no puedan ser tramitados con la celeridad oportuna. Y, junto a a esta sobrecarga de trabajo, el nuevo requisito de la mediación extrajudicial previa también contribuye al bajón de desahucios registrado en el arranque de este año.