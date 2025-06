Los mejores de la PAU, un «éxito colectivo» y un «orgullo» para Galicia

Los rectores y el conselleiro de Educación hicieron gala de su buena relación a tres días de que arranque la mesa de trabajo liderada por Manuel Reigosa para negociar el reparto de la docencia de Medicina.

A su llegada a As Travesas, el rector de A Coruña avanzaba que acudirá a dicho encuentro con «espírito construtivo». Y su homólogo compostelano volvía a insistir en que una única facultad es la mejor opción aunque aprovechando todas las capacidades de los hospitales gallegos. «Imos co talante de chegar a acordos nesa liña, a do acordo de 2015. A opción de tres facultades, porque se se vai crear unha máis e difícil que non haxa que crear dúas, non sería boa», señaló.

Por su parte, Román Rodríguez abogó por «avanzar na descentralización e na coordinación»: «Hai que sumar, se rachamos de xeito unilateral o que temos seremos máis pequenos. Se sumamos, gañamos. Se rachamos, perdemos. Facemos unha educación e unha Galicia máis pequena e dividimos os recursos que temos».

Abogó por dar tiempo al grupo de negociación «para traballar e pensar », pero insistió en que la Xunta defiende el acuerdo de 2015 con una sola facultad. También reconoció que «da a sensación de que falamos dunha ou de tres», en referencia a que Vigo también reclamará Medicina si la consigue A Coruña, y que Galicia ya está formando el numero de médicos que el sistema necesita.