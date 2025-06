Uno de cada tres matriculados en Bachillerato tomó un camino alternativo a la Selectividad

La FP es una salida preferente para cada vez más estudiantes. Aquello de «para los que no quieren estudiar» es cosa del pasado. Más bien, ahora se podría traducir en «para los que quieren trabajar». El último curso lectivo un total de 18.155 alumnos eligieron está opción en la ciudad y son más que la suma de las provincias de Lugo y Ourense. Este año, los datos muestran una tendencia similar, que va en aumento, según el personal docente. También hay quien decide opositar, o los que simplemente se presentarán en la convocatoria extraordinaria, aunque son minoría.

Tras encuestar a más de una decena de centros educativos de Vigo, los datos reflejan que uno de cada tres estudiantes de segundo de Bachillerato no se presentó a Selectividad. Por ejemplo, en el IES San Tomé, fueron a la convocatoria 98 de 134, un 73% del total. Lo mismo ocurre en el IES Carlos Casares, donde un 30% decidió tomar otro camino.

En el IES Coruxo fueron 34 de 61. «Ya no es como hace unos años y ya no existe ese estigma de que es para gente que no quiere estudiar. Muchos optan por aprender primero un oficio y después estudiar una carrera», explica María, la vicedirectora del centro.

En el IES O Castro, uno de los seis mejores institutos en cuanto a notas de Vigo, 102 alumnos hicieron y aprobaron la PAU. Otros 24 optaron por no hacerla, aunque siete se presentarán a la prueba en julio y algunos más irán a repetirla para subir nota.

En los centros concertados hay menos diferencia entre los que estudian Bachillerato y los que hacen la Selectividad. Por ejemplo, en el CPR Mariano fueron 35 de 42. Seis alumnos irán a FP y uno a la prueba extraordinaria. El centro registró las segundas mejores notas de la ciudad: los alumnos tuvieron un 8,54 de media durante el curso y un 7,3 en el examen de acceso a la Universidad.

La proporción es parecida en el CPR Amor de Dios: diez de los 47 matriculados optaron por no ir.

Cuestión de aspirantes

El IES República Oriental de Uruguay fue uno de los mejores centros públicos de Vigo en la PAU. Los 80 alumnos presentados obtuvieron un 7,05 de nota media. Había 115 matriculados pero, tal y como indica el director del centro, los mejores 40 alumnos tenían una media de 8,2. «Si solo los hubiésemos presentado a ellos lideraríamos el ránking», apunta. De hecho, una quincena se presentará a las pruebas de mejores expedientes.

Además de los que se apunten a la extraordinaria, los restantes irán a hacer un ciclo superior. Pablo Martínez, el responsable del centro, indica que «la mayoría de los que harán FP ya lo sabían antes de empezar el año». «Cada vez está más de moda, tiene salida y meterte en una carrera ya no tiene la misma proyección», añade.

El estigma que existía sobre no ir a la Universidad es ya historia del pasado: «Un ciclo superior no es ningún regalo, hay que trabajarlo», concluye Martínez.

Refuerzo de la FP

Los datos avalan el aumento del interés por la FP. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2024, en la provincia, las aulas o unidades en ciclos de Grado Superior ofertados por centros privados aumentaron un 40% y un 22,5% en públicos.

Este año la Xunta amplió la oferta y Vigo es una de las grandes beneficiadas. Pasará a tener 11.040 plazas de nuevo ingreso, un 5% más que el curso anterior. La olívica es la localidad de la comunidad con más oferta, aglutina el 22,45% de los puestos.

Una de las principales novedades que estrenará es la FP Básica para adultos, que tiene una oferta diseñada específicamente para favorecer la capacitación profesional y la reinserción laboral de personas que no disponen de títulos por haber abandonado el sistema educativo en su momento.