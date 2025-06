El PP fuerza un pleno provincial para exigir a Sánchez que convoque elecciones

La Diputación celebrará mañana viernes a partir de las 13.00 horas un pleno extraordinario a instancias del PP, que busca sacar adelante una moción relativa a los últimos casos que afectan al PSOE tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre los puntos de acuerdo que plantean los populares en su iniciativa, —concebida para «amosar o rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno e no entorno persoal e político máis próximo ó presidente Pedro Sánchez— está la exigencia al presidente del Ejecutivo de la disolución de las Cortes y la «inmediata» convocatoria de elecciones «para permitir que os españois abran un novo tempo político a través do seu voto».

Desde el PP, también buscan condenar las «acusacións a xornalistas e á Xustiza que están destapando as tramas de corrupción», así como urgir a Sánchez la «depuración de responsabilidades políticas». En esta línea, también reclaman a los socios de investidura la «revisión dos acordos de goberno ou apoio político».

Para los populares, es imprescindible también la «colaboración activa» de los socialistas en la investigación de posibles irregularidades y la retirada de todos los nombramientos y reconocimientos a personas vinculadas con esta trama, «particularmente la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera».