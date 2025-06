La 'superoheroína' viguesa del cómic dice adiós: «Ya me toca hacer otras cosas, ¿tú qué me dices, Hulk?»

'Norma Cómics' fue una de las primeras librerías de Vigo especializadas en este género. Su alma mater, una Ángeles Díaz Lavadores que cambió el oficio de kioskera, negocio que regentó durante muchos años en la urbe olívica, por el de experta y dependienta de una tienda especializada en tebeos y libros de manga, viñetas y superhéroes, de trazos y firmas nacionales e internacionales.

En enero de 1997 abrió sus puertas en la calle Ronda de Bosco 22 bajo el nombre de una franquicia ('Norma Cómics'). Años después ésta denominación se desligó del establecimiento y pasó a llamarse 'Vigo Cómics'. Un refugio y templo de la clientela 'friki', en el buen sentido de la palabra, donde encontrar novela gráfica e historias contadas a través de ilustraciones y viñetas, de corte histórico, social, de aventuras, de ciencia ficción, thriller, de fantasía...

Ángeles Díaz Lavadores con Arale en su tienda (Foto de archivo del año 2008). / Jose Lores

Miles de ejemplares que vigilan los propios protagonistas de esta literatura como ET, Mafalda, Hulk, Filemón o Arale quienes, casi llenos de vida y con otros elementos de merchadising propios de cada personaje, han sido y son inquilinos eternos de este colorido local que transporta al cliente a un universo de 'masters' en el que cualquier niño y/o adulto se deja atrapar inexorablemente.

Pedro Fernández

Y siempre recomendando, aconsejando, respondiendo dudas y desplegando su pasión por este género estaba ella. Ángeles, la 'superheroína' viguesa que ha atendido los deseos y las búsquedas literarias de miles de vigueses y otros visitantes desde detrás del mostrador.

Ángeles, ordenando las estanterías de la tienda (Foto de archivo del año 2008). / Jose Lores

Ahora, casi treinta años después de abrir sus puertas, dice adiós: «Voy a dejar esto aquí que es lo último, ¿vale?», anuncia en un vídeo que en los últimos días se ha subido a las redes sociales del establecimiento. Casi un cortometraje en el que Ángeles mantiene una conversación con uno de los personajes más icónicos, e 'increíbles, de Marvel, y que le acompaña en esa repisa de atención al publico: Hulk.

«Yo creo que ya he acabado mi trabajo en esta tienda. Han pasado... muchos años, ¿no?. Yo creo que ya me toca hacer otras cosas. ¿Tú qué me dices, Hulk?»

«La tienda continúa»

Se va pero no desaparece: «Yo vendré por aquí, claro que sí. Compraré mis cómics y seguiré como siempre, pero claro, de otra manera», explica, al tiempo que matiza que ese adiós es de ella como librera, y no está vinculado al cierre definitivo de la verja: «La tienda continúa y va a continuar muy bien, pero yo no estaré detrás del mostrador», concluye su siempre eterna dependienta, que lanza un beso a cámara para despedirse de tantos fieles.

La hasta ahora librera de 'Comics Vigo' lanza una última mirada al lugar que ha sido su segunda casa durante casi 30 años antes de decirle adiós. / Instagram

Suena una música melódica para estos últimos planos, en los que Ángeles le hace una última caricia a 'La Masa', cierra la puerta del establecimiento con llave, y desde la calle echa una última mirada a la que ha sido segunda casa durante décadas, antes de emprender su nueva etapa. Su nueva vida. Y como dijo Superman, «Recuerda que tu historia también es parte de la historia de otras personas»