Los estudiantes extranjeros se enamoran de Vigo... y dan sus motivos

La playa de Samil, los centros comerciales, el monte, los restaurantes o la calle Príncipe. Son algunos de los lugares que han enamorado a algunos de los 130 jóvenes extranjeros, aproximadamente, que, entre ayer y antes de ayer, se examinaron en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo para acreditar un nivel de español que les permita estudiar ciclos formativos superiores, grados o másteres en España. Proceden de casi 20 países diferentes: Palestina, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Zimbabue, Camerún, Egipto, Catar, Baréin, Pakistán, Filipinas, Estados Unidos, Malasia, Indonesia, India o Libia, entre otros.

Contaron con el soporte de la empresa local Campus Spain, encargada de promocionar España como centro educativo y homologar los documentos académicos de sus territorios de origen a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Además, les gestiona el acceso y la matrícula en universidades y centros de formación profesionales tanto públicos como privados en España. Los jóvenes participan en el programa Spanish LCA (Lengua, Cultura y Adaptación a la Universidad Española), impartido en el Centro de Linguas de la UVigo en el marco de una «colaboración académica que garantiza calidad docente y estándares oficiales de acreditación lingüística». Se trata de un curso de varios meses —algunos empiezan en enero y otros, en septiembre— dirigido a estudiantes de países de todo el mundo. Ambas opciones permiten acreditar un nivel de español con certificado oficial CertAcles: nivel B2 en la modalidad anual y nivel B1 en la modalidad semestral. La certificación es clave para facilitar el acceso de los participantes a estudios universitarios en España.

Estudiantes extranjeros, acopañados por Macarena Martínez (de verde) y Alba Zels (pelo rosa), de Campus Spain. / Pablo Hernández Gamarra

«La mayoría de nuestros alumnos son de grado. Hay jóvenes de entre 18 y 20 años, pero también de 25 o 27 años que vienen aquí para hacer másteres», explica Macarena Martínez, coordinadora de los estudiantes de Campus Spain. Uno de ellos es Hamad Abdul Baqi, de Pakistán. Le empezó a gustar España de niño, al ver los partidos de fútbol del Barça. «Es mi equipo favorito», reconoce. Quiere estudiar una ingeniería en Sevilla. Su amigo Mohamed Gaddah, de Libia, se decantó por aprender español porque «es la segunda lengua más hablada del mundo» y por su gusto por el Real Madrid desde que era pequeño. «Ahora también veo al Celta», apunta. «Me gustan mucho los centros comerciales y la calle Príncipe. También hacer senderismo en las montañas; las playas son bonitas», comenta. Su objetivo: estudiar Medicina en Granada. En unos días, se irán a conocer Málaga y Marbella.

Agnes Chandra, de Indonesia, destaca con un muy buen nivel de castellano que quiere estudiar Diseño de moda en Barcelona. «Vigo es muy bonita, tiene muchas cosas divertidas para hacer. Me lo he pasado muy bien», asevera antes de anotar que le gusta Churruca: «Las fiestas son muy divertidas». A Kai Castrillo, de Filipinas, le encantaría estudiar Administración y Dirección de Empresas en Granada. Tiene que conseguir el B1 en español: «Espero lograrlo porque me salieron bien los exámenes. Fueron un poco difíciles». De la urbe olívica, se queda con los centros comerciales y algunos restaurantes. «Mis abuelos saben español, dado que nuestra cultura está conectada con España», remarca.

«La gente gallega es muy hospitalaria y respetuosa»

Mustafa Khaleel, de Irak, indica que le gusta «muchísimo» Vigo porque «hay muchas oportunidades para estudiar y es muy bonita». «La gente gallega es muy hospitalaria y respetuosa. Mis sitios favoritos son la playa de Samil y Príncipe para hacer compras», añade. Quiere estudiar una ingeniería enfocada en energías renovables, al igual que su amigo Yousef Salari, de Irán: «Me encanta Vigo. Todas las personas son buenas».