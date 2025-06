La crisis de la vivienda en Vigo se cuela en los divorcios: una mujer logra quedarse más tiempo en la residencia familiar

Con la crisis habitacional de fondo, un caso que supone la otra cara del sorprendente desahucio que una mujer y su hijo sufrieron la semana pasada en Vigo a instancia del exmarido. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial acaba de conceder, entre otras medidas, una prórroga de dos años en el uso de la vivienda familiar por parte de una divorciada y su vástago.

Faltaban unas semanas para que expirase el plazo de permanencia de la mujer y su hijo en el otrora hogar matrimonial cuando los magistrados dictaron una nueva sentencia. La de primera instancia había fijado en un año el tiempo que se podían quedar, hasta finales de este pasado mes marzo, pero el segundo fallo lo ha llevado al mismo mes de 2027.

«Precisará tiempo para encontrar otro domicilio con total seguridad, mucho más con las serias dificultades que en el mercado de la vivienda existen en la actualidad», concluyen los togados tras analizar la situación económica de la mujer, que entre una sentencia y otra fue declarada en incapacidad permanente absoluta tras sufrir un ictus.

La Audiencia revisa por completo las medidas dictadas en la resolución del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vigo, contra la que recurrieron ambas partes. Al margen de la utilización de la vivienda, por ejemplo, dobla la cantidad que su exmarido debe abonar en concepto de compensación por el trabajo para la casa, el punto en el que más se detiene el fallo. Pasa de los 31.665,59 euros iniciales a los 63.331 euros.

Trabajo en casa

La mujer se encargaba de la gran mayoría de tareas domésticas / Ricardo Rubio (Europa Press)

El excónyuge pretendía que se eliminase por completo esta compensación, con el argumento que la mujer trabajó fuera del hogar 18 de los 25 años que duró el matrimonio, y los siete restantes o estuvo cobrando el pago o en situación de incapacidad. La mujer, por su parte, pedía elevar la cuantía a los 158.067,60 euros, lo equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) durante este cuarto de siglo.

La sentencia parte de la base que la mujer fue la encargada de hacer las tareas domésticas durante todo el matrimonio, ya que el hombre solo asumía responsabilidades de manera ocasional, como cocinar algunos fines de semana y llevar al niño a actividades extraescolares. En primera instancia se fijaron esos 31.000 euros al aplicar la cuantía del salario mínimo interprofesional durante los años en que solo trabajó en casa. Pero la Audiencia lo duplica, al considerar que también hay que compensar los años en los que compatibilizaba estas tareas con un empleo.

Dos pensiones

Otro aspecto discutido fue la pensión alimenticia para el hijo, estudiante universitario. El primer fallo la situó en 350 euros mensuales, el padre quería rebajarlo a 300 y la madre pedía 600. Los magistrados, finalmente, la han elevado a 500 euros mensuales. «Debe valorarse no solo la diferencia sensible de ingresos entre los litigantes, sino a la par la consideración de que la incapacidad absoluta de la mujer no se prevé que vaya a evolucionar favorablemente», esgrimen.

Para subir esa pensión también tienen en cuenta que el hijo aún tiene que acabar la carrera y, luego, buscar un trabajo, «con las dificultades que ello lleva consigo», o completar su formación. Y, de nuevo, vuelven a referirse al problema del mercado inmobiliario. La mujer, en un plazo de dos años, «habrá de buscarse una vivienda nueva que sin duda mermará de forma muy importante la mejora de sus ingresos y dificultarán la colaboración económica en el sostenimiento de su vástago».

El último punto en discusión era la pensión compensatoria que debía recibir la mujer. El juzgado de primera instancia la había situado en 800 euros mensuales, pero entre medias la mujer logró que le concediesen la incapacidad absoluta, con una pensión de 1.568 euros al mes, de forma que ha doblado sus ingresos. Por ello, la Audiencia ha aplicado una rebaja «prudencial» hasta los 500 euros al mes, dado que los desequilibrios entre la situación económica de ambas partes se han reducido, aunque no ha desaparecido.