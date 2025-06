La pionera en la gestión de las demencias da el relevo

Cuando la doctora María José Moreno Carretero (Granada, 1961) escogió Neurología, no le concedían la importancia que tiene hoy. «Decían que era una especialidad de salón, que historiábamos muy bien a los pacientes, discutíamos mucho sobre ellos, llegábamos a grandes diagnósticos y, luego, no hacíamos nada». A ella le fascinaba estudiar la relación del cerebro con «lo que somos, lo que pensamos, lo que deseamos y lo que hacemos». Mucha complejidad y poco arsenal terapéutico. Fueron apareciendo los fármacos y técnicas sofisticadas, dando paso a una gran subespecialización.

Y el ámbito de las demencias, en particular, siempre ha ido más lento. «Siempre me ha provocado mucha tristeza que se veían con cierta actitud nihilista: es de personas mayores, no podemos hacer nada», recuerda. A ella le llamó la atención desde su residencia, en el Ramón y Cajal. «Es un tema de justicia social. ¿Qué pasa con estas personas que sufren una enfermedad que afecta a lo que somos, a que nos impide expresarnos y cuidarnos, que quedamos en manos de los demás? ¿No merecen atención?».

Se vino a Galicia dando al traste con el proyecto experimental sobre demencias que planeaban para su tesis en el Ramón y Cajal. Lo hizo por amor, aunque esperando que fuera por poco tiempo. Aterrizó en 1991 un Meixoeiro recién estrenado, en el que Neurología solo era una sección y pasaban consulta dos especialistas.

Primera unidad de Galicia

Recuerda que la Xunta manifestó interés por ordenar la atención a las demencias en 1999, con un plan para toda Galicia. «Fue un trabajo muy importante, pero nunca se materializó», lamenta. Al año siguiente, ella presentó la primera propuesta para una unidad en Vigo. En 2018 le concedieron una consulta monográfica a la que un tercio de los centros de salud le remitían directamente las sospechas. Eran ella y un enfermero, Rodolfo. En 2022 abrió la unidad en el Meixoeiro y la atención se extendió a todo el área. Hoy cuenta con 3 neurólogas.

Alrededor de un 10% de los mayores de 65 años padece deterioro cognitivo, el paso previo a la demencia. Son uno de cada cuatro, a partir de los 85. Siendo la edad un factor de riesgo y con un paulatino envejecimiento de la población, la situación solo va a empeorar. Antes los pacientes llegaban a la consulta ya sin autonomía. Ahora, que se sabe que empiezan 15 o 20 años antes, lo hacen cuando aún pueden actuar ellos mismos y organizar su futuro. La OMS ha declarado a las demencias la epidemia del siglo XXI. Y, con estas cifras y esta previsión, la doctora Moreno defiende que «si no se organiza, nos va a desbordar».

Circuitos ágiles para un tsunami asistencial

Al implicar a muchas especialidades, «la única forma» es mediante «el consenso de los implicados», plasmado en protocolos y circuitos ágiles: Primaria detecta el caso. Con test, confirma deterioro cognitivo. Descartan que sea por otra causa y remiten a la unidad con analítica y TAC. «Lo hacen muy bien». Así que están llegando cada vez más precoces. En el Meixoeiro, muchas veces ya pueden darles diagnóstico y plan de actuación en esa primera consulta y seguirlos luego en Primaria con interconsultas. Otros siguen con ellos para más pruebas.

La unidad es pionera en Galicia –la están tomando como referencia para el plan integral— y también, puntera en España. Lo cuenta con mucho pudor, pero en las recientes reuniones con farmacéuticas y expertos nacionales han descubierto que van por delante de casi todos por esta organización y por el desarrollo el laboratorio, con las pruebas de biomarcadores en sangre y líquido encefalorraquídeo para alzhéimer. Y ya se está preparando para la llegada de los primeros fármacos, que esperan el próximo año.

«Intuyo que va a ser fantástico. Un cambio brutal». Vaticina que empezarán por alzhéimer y el resto de demencias «van detrás». Tomando como ejemplo la esclerosis múltiple, le calcula dos o tres décadas. «Espero que antes o después sepamos por qué se producen». Sueña con una vacuna. También espera grandes cosas de la IA, las nuevas tecnologías y las aportaciones de los ingenieros biomédicos.

«No te puedes ir ahora, que empieza todo», le han dicho sus colegas. Y ella les responde: «Sí, pero no va a ser ni mañana ni pasado y ya no lo pillo». Tras ver días tras día lo que pasa en la llamada tercera edad, prefiere disfrutar mientras esté bien y dar paso a la gente joven y sus ideas nuevas. La principal recomendación que les da es «que no se olviden nunca de poner en el centro de su trabajo a los pacientes y cuidadores».