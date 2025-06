El Casco Vello, Reconquista de Vigo del siglo XXI

La necesaria regeneración hace temer a los vecinos por la gentrificación del barrio. Tanto en la parte alta como en la baja alzan la voz para evitarlo. «Queremos que isto se siga dinamizando, pero de forma sostible, non cambiemos isto», avisa Daniel Iglesias.

Más contundente se muestra Fiz Axeitos, citando el problema de los pisos turísticos. «É un grave problema porque nos resta personalidade. Todo o que se avanzou podería ir abaixo por esa circunstancia, o que necesitamos é fixar poboación. Xa se expulsou á veciñanza no seu momento e ten que regularse», señala el representante de la asociación del barrio, pidiendo también incentivos para diversificar el tipo de negocio en la zona histórica más concurrida por vigueses y visitantes.

«Á hostelería si que se lle premia, pero penso que as administracións deberían facer políticas activas para promocionar outras cousas. Hai moitas zonas nas que non hai nin un negocio a partir de determinada hora», añade Axeitos. Él, como pieza clave de la Festa da Reconquista, puede presumir de haber vivido otra en pleno siglo XXI. La batalla, con todo, aún no ha acabado.