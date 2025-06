Los taxistas de Vigo valoran suprimir descansos ante la posible llegada de los VTC

El presidente de la asociación Élite Taxi Vigo, Daniel Matías, apunta la necesidad de buscar una solución a los contratiempos derivados de la «falta de taxistas». «¿Vamos a trabajar 24 horas? No valdría de nada sacar el descanso si no hay quien trabaje por las noches, cuando hay más demanda. Se podrá atender más demanda, pero puede que no se solucione del todo el problema», advierte antes de lamentar que es difícil contratar conductores porque los seguros «son carísimos».

Entre las críticas del sector a los VTC, están su «voluntad de hacer dinero sin importarle el cliente» o la gran variación de precios en función de la demanda. Hay voces que reclaman modernización: uso de apps frente a las emisoras.