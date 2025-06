Sin fuegos artificiales ni alumbrado en las fiestas de Coia

No habrá tiradas de fuegos artificiales ni alumbrado en las fiestas de Coia, la más multitudinaria del verano vigués, que se celebran del 4 al 9 de julio. Lo confirma el presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia, Manuel Carrera, también presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo. «Es la primera vez que no va a haber pirotecnia; los vecinos están que trinan», destaca antes de comentar que, posiblemente, tampoco habrá atracciones, ya que, a falta de tres semanas, «ninguna tiene el permiso del Concello», que ha endurecido los requisitos tras morir un joven en el saltamontes en Matamá en 2024.

Este motivo es, precisamente, el que ha obligado a la comisión de fiestas a prescindir de la decoración lumínica y de las cinco tiradas de fuegos artificiales, enseñas históricas de esta celebración. «En torno al 80% de nuestros ingresos proceden de las atracciones, por lo que, sin saber con total seguridad si contaremos con ese dinero, tenemos que recortar gastos para mantener las verbenas. Hay que presentar con un plazo amplio la petición en la Subdelegación del Gobierno y, si no existe la confirmación de que contaremos con ese dinero faltando poco tiempo, no nos podemos arriesgar», señala.

Comenta que sí han recibido la autorización del Concello puestos de alimentación, pero, por ahora, no la pulpería. En todo caso, explica que muchos feriantes de venta de comida o dulces van a rechazar acudir a Coia y al resto de las ferias si no hay atracciones porque no venderán tanto o porque «hacen piña con los afectados», entre los que se encuentran familiares.

Carrera cuenta que la reunión programada con el alcalde, Abel Caballero, el pasado 2 de junio fue suspendida y no tienen noticias sobre si podrán abordar esta situación con él. «No se va a repetir la imagen de lleno absoluto como todos los años. Puede ser el fin de las fiestas populares. Llevábamos años quejándonos por las trabas burocráticas y esto es la estocada final tanto para Coia como para otras comisiones», lamenta.