Román Rodríguez: «La Universidad de Santiago debe ser más generosa»

«Si Borges estuviera viendo esto, diría que los gallegos somos incorregibles. Somos minifundistas y muy de poner marcos entre nosotros; en vez de sumar, dividir. Y así un país no avanza», analizaba ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una entrevista concedida a esRadio. En este nuevo conflicto por el grado de Medicina defendió dos cuestiones. Por un lado, que «una decisión que afecta al conjunto del sistema universitario no se puede tomar de forma unilateral, es una deslealtad al resto de universidades». Por otro lado, que hay que «coger el acuerdo de 2015, desarrollarlo, potenciarlo e incrementar la descentralización». Y, para esto último, advirtió a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que «debe ser más generosa».

El titular de Educación llamó a la USC a «abrirse más» y a las otras dos a «trabajar de forma colaborativa en tener un grado de Medicina de Galicia, porque es para toda Galicia y no podemos entrar en estas luchas». Les reclamó a todos «más colaboración, más descentralización, más organización». «Lo que tenemos que formar son los médicos de mañana y no es una cuestión sencilla, son muchos años de formación, mucho coste para las arcas públicas y no podemos improvisar en algo tan sensible y tan fundamental», argumentó.

Su homólogo de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, deja en manos del grupo de trabajo la decisión sobre si A Coruña tendrá su propia facultad y defiende que la postura de la Xunta es «que toda persona que vaya a formarse en Medicina en Galicia tenga a su disposición los mejores recursos, infraestructuras sanitarias, personal y avances tecnológicos».

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, pide «dejar de lado los localismos» y cree que hay que aspirar a que la de la USC «siga siendo» la más grande de España.