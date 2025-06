Nueva sentencia contra los comuneros de Cabral por terrenos del Gorxal

Otra sentencia contra la Comunidad de Montes de Cabral. La Audiencia de Vigo —la Sección Sexta— ha desestimado el recurso de apelación que presentó este colectivo contra un fallo dictado en 2023 que, en relación con un terreno hoy propiedad de una empresa y que los comuneros reclamaban, concluyó que no acreditaron ni el uso inmemorial de la parcela ni que esté dentre de los límites del monte Gorxal.

La Audiencia ratifica que la Comunidad de Montes no ha probado ser «titular del derecho de dominio» sobre dicha finca, como destaca Alberto Martín Menor, abogado personado en este procedimiento judicial. Entre otros documentos, la sala no da validez a un plano de 1891 aportado al no acreditarse que se corresponda con el original.